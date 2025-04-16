İstanbul’da Konut Satışları Artış Gösterdi

KONUT SATIŞINDA REKOR SAYILAR

Mart ayında Türkiye genelinde konut satışları yüksek bir ivme kazanarak İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyük illerde dikkat çekici rakamlara ulaştı. İstanbul’da 19 bin 820, Ankara’da 10 bin 203 ve İzmir’de 7 bin 513 konut satışı gerçekleştirildi. Diğer yandan, en az konut satışının yapıldığı iller ise sırasıyla 28 konutla Ardahan, 33 ile Bayburt ve 63 ile Tunceli oldu. İstanbul’daki en fazla konut satışının hangi ilçelerde gerçekleştiğine bakıldığında ise Esenyurt, 40 bin 545 konutla öne çıkıyor. Esenyurt’u takip eden diğer ilçeler ise sırasıyla 11 bin 864 ile Beylikdüzü, 10 bin 654 ile Pendik, 9 bin 890 ile Sancaktepe ve 9 bin 619 ile Küçükçekmece olarak kaydedildi.

Anadolu Yakası İnşaat Müteahhitleri Derneği (AYİDER) Başkanı Hakan Şişik, konut satışlarının mart itibarıyla yakaladığı ivmeyi devam ettirdiğini ifade ederek, “İlk çeyrekte yüzde 20,1’lik artış söz konusu. Burada en dikkat çekici nokta ise ipotekli satışlardaki artış” dedi. Şişik, kredi faizlerindeki gevşemenin konut fiyatlarını yükseltmeden alımların yapılmasına olanak sağladığını belirtti. Yüksek kiralar da konut alımında etkili bir faktör olarak ortaya çıkıyor. Şişik, şehir çevresindeki daha küçük metrekareli konutlara olan yönelimi vurgulayarak, “Şehrin merkezindeki arsa maliyetleri nedeniyle kentsel dönüşüm projeleri ağırlık kazanıyor” şeklinde konuştu.

İstanbul’da konut satışları ilçelere göre şu şekilde: Adalar: 324, Arnavutköy: 4 bin 40, Ataşehir: 6 bin 888, Avcılar: 6 bin 639, Bağcılar: 3 bin 897, Bahçelievler: 8 bin 82, Bakırköy: 3 bin 449, Başakşehir: 9 bin 44, Bayrampaşa: 3 bin 656, Beşiktaş: 2 bin 701, Beykoz: 560, Beylikdüzü: 11 bin 864, Beyoğlu: 2 bin 260, Büyükçekmece: 6 bin 214, Çatalca: 734, Çekmeköy: 5 bin 82, Esenler: 2 bin 962, Esenyurt: 40 bin 545, Eyüpsultan: 4 bin 923, Fatih: 4 bin 418, Gaziosmanpaşa: 5 bin 701, Güngören: 2 bin 830, Kadıköy: 7 bin 575, Kağıthane: 6 bin 562, Kartal: 8 bin 215, Küçükçekmece: 9 bin 619, Maltepe: 7 bin 460, Pendik: 10 bin 654, Sancaktepe: 9 bin 890, Sarıyer: 2 bin 540, Silivri: 4 bin 170, Sultanbeyli: 1 bin 92, Sultangazi: 5 bin 923, Şile: 747, Şişli: 4 bin 432, Tuzla: 7 bin 460, Ümraniye: 8 bin 882, Üsküdar: 4 bin 929, Zeytinburnu: 2 bin 804.