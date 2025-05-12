İstanbul’da Kritİk Zirve Gerçekleşiyor!

SAVAŞTAKİ ATEŞKES GÖRÜŞMELERİ

2022 yılında başlayan savaş pek çok insanın hayatına mal oldu. Binlerce kişinin yaşamını yitirdiği bu çatışmalarda ateşkes durumu artık an meselesi haline geldi. Dün Moskova’da yapılan basın toplantısında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna ile üçüncü kez ateşkes ilan ettiklerini duyurdu. Bu çerçevede Putin, Ukrayna ile 15 Mayıs’ta İstanbul’da ön koşulsuz doğrudan görüşmelerin tekrar başlamasını önerdi. Ayrıca, Türkiye’nin Rusya-Ukrayna müzakerelerinde önemli bir rol oynadığını belirterek, yarın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya geleceğini ifade etti.

ZELENSKY’DEN ATEŞKES YANITI

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky, Putin’in ateşkes açıklamasına ve İstanbul’da doğrudan görüşme teklifine yanıt verdi. Zelensky, “Perşembe günü Türkiye’de Putin’i bekliyor olacağım. Umarım Ruslar bu sefer neden gelemeyeceklerine dair bahaneler aramaz. Yarından itibaren tam ve kalıcı bir ateşkes bekliyoruz. Öldürmeleri uzatmanın bir anlamı yok.” şeklinde açıklamalarda bulundu.

Rusya Devlet Başkanı Putin, Moskova’daki basın toplantısında, “Ukrayna’da üçüncü kez ateşkes ilan ediyoruz” demiş ve Ukrayna ile 15 Mayıs’ta İstanbul’da doğrudan görüşmelerin yeniden başlamasını önermişti. Ayrıca, Türkiye’deki müzakerelerin düzenlenmesine yönelik olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşeceğini belirtti. “Yarın Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bir görüşmemiz var. Kendisinden Türkiye’de müzakerelerin yapılması için böyle bir fırsat sağlamasını rica ediyorum. Ukrayna’da barış arayışına katkıda bulunma isteğini teyit etmesini umuyorum. Ukrayna ile ciddi müzakereler yapmaya kararlıyız.” diye ekledi.