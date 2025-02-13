İstanbul’da Muhtarın Silahla Yaraladığı Kişi Öldü

Olay 29 Ocak günü saat 14.00 sıralarında Şirinevler Mahallesi Er Sokak’ta gerçekleşti. Şirinevler Mahallesi Muhtarı İbrahim Güzel, aracını park etmek için geldiği sokakta Şeref Yılmaz’ın dükkanının önündeki boş alana yöneldi. Park etme meselesi yüzünden aralarında yaşanan tartışmada Şeref Yılmaz, yanındaki çakı ile İbrahim Güzel’e saldırdı. Çocuklarının yanında saldırıya uğrayan Güzel, belindeki silahı çıkararak Yılmaz’ı yaraladı.

Olay Yerine Gelen Ekipler

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ve acil sağlık ekipleri, yaralı Yılmaz’a müdahale etti. Bacağından ve omzundan yaralanan Yılmaz, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Muhtar İbrahim Güzel ise polis tarafından gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Güzel, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Hayat Mücadelesi ve Cenaze Töreni

Ağır yaralı olarak hastanede tedavi altına alınan Şeref Yılmaz, yoğun bakımda 13 gün süren bir yaşam mücadelesinin ardından hayatını kaybetti. Yılmaz’ın cenazesi, yarın Şirinevler Ulu Cami’nde ikindi namazına müteakip kılınacak olan cenaze namazı sonrasında defnedilecek.