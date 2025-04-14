İstanbul’da Müsilaj Sorunu Başgösterdi!

İSTANBUL’DA MÜSİLAJ GÖRÜLDÜ

İstanbul’un Beykoz sahilinde deniz yüzeyinde müsilaj görülüyor. Balıkçı barınaklarının bulunduğu bölgede yoğunlaşan müsilaj, hem çevre sakinleri hem de balıkçılar tarafından fark edildi. Çevre sakinleri, denizin dibinde yoğunlaşan müsilajın, birkaç gündür yüzeyde de belirgin hale geldiğini iletti.

BALIKÇILAR MUZDARİP

Beykoz Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Zeki Demirtaş, balıkçıların müsilaj yüzünden zorluk yaşadığını ifade ederek, “İki buçuk aydır biz müsilajdan etkileniyoruz. Sabah ağ atıyoruz, yarım saat sonra çekiyoruz.” dedi. Ağlarının müsilaj nedeniyle parçalandığını belirten Demirtaş, “Ne kadar erken ağı çekersek o şekilde kurtarabiliriz. Boğaz’daki tüm balıkçılar bundan muzdarip. Tüm trol tekneleri müsilajdan etkileniyor.” diye ekledi. Ayrıca, müsilajın bu yıl kıyılara kadar geldiğini vurguladı.

Balıkçı barınaklarında bulunan tekne sahibi Esat Demirkaya, kıyıda müsilajı görmeye yeni başladıklarını belirtti. Deniz altında bir çamur tabakası olduğu ve bu nedenle ağ atamadıklarını aktaran Demirkaya, “Oltalara yapışıyor, ağların gözlerini kapatıyor. Yıkasak dahi çıkmıyor.” ifadesini kullandı. Ayrıca, müsilajdan dolayı balık avlama miktarının düştüğünü aktardı. Demirkaya, müsilaj etkisiyle sağlıklı balığın avlanma durumu hakkında endişelerini dile getirdi.

ÇEVRE SAKİNLERİ ENDİŞELİ

Çevre sakinlerinden İbrahim Etemtiz, müsilaj nedeniyle denizin çok kirli bir görünüm kazandığını ve bu durumun canlıların zarar görmesine yol açtığını belirtti. Etemtiz, biyolojik arıtma yapılması gerektiğini ifade etti. Bu durum sürdürülemezse, gelecekte denizlerin daha büyük sorunlar yaşayabileceği konusunda uyardı.