İstanbul’da Narkotik Operasyonu: 417 Kg Ele Geçirildi

Uyuşturucu ile Mücadele Devam Ediyor

Türkiye genelinde uyuşturucu tacirleriyle yürütülen mücadele sürüyor. İstanbul’da düzenlenen yeni bir narkotik operasyonunda önemli sonuçlar alındı.

417 KG Uyuşturucu Madde Ele Geçirildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya platformu X üzerinden İstanbul’daki operasyonun detaylarını paylaştı. Yapılan operasyonda toplam 417 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildiği belirtildi. Bakan Yerlikaya, gözaltına alınan 10 şüphelinin de tamamının tutuklandığını belirtti.

4 İlçede Narkotik Operasyonu Yapıldı

Yerlikaya, İstanbul’da yapılan operasyona ilişkin olarak “İstanbul’da 417,5 kg uyuşturucu madde ele geçirdik.” ifadelerini kullandı. İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen çalışmalarda, Pendik, Sancaktepe, Beyoğlu ve Beylikdüzü ilçelerinde toplamda 261 kg metamfetamin, 90,5 kg skunk, 66 kg eroin ve 36 kg kimyasal madde ele geçirildi.

Tutuklanan Şüphelilerin Durumu

Operasyonlar neticesinde 10 şüpheli yakalanmıştı. Bakan Yerlikaya, “Şüphelilerin tamamı tutuklandı.” açıklamasında bulundu. Ayrıca, İstanbul Valisi, operasyonu koordine eden Cumhuriyet Başsavcılıkları, EGM Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı, İstanbul İl Emniyet Müdürü ve polisler tebrik edildi. “Zehir tacirlerine göz açtırmıyoruz ve evlatlarımızın güvenli yarınları için mücadelemizi sürdürüyoruz.” ifadeleriyle mücadele kararlılığı vurgulandı.