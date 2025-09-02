İstanbul’da NARKOTİK Operasyonu Yapıldı

Uyuşturucu Tacirleriyle Mücadele Sürüyor

Türkiye genelinde uyuşturucu tacirleriyle yapılan mücadelenin aralıksız devam ettiği bildiriliyor. Bu kapsamda, İstanbul’da gerçekleştirilen yeni bir narkotik operasyonu dikkatleri çekti. Detayları İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medyadaki X hesabı üzerinden paylaştı.

417 KG Uyuşturucu Ele Geçirildi

Bakan Yerlikaya, operasyon sonucunda toplamda 417 kilogram uyuşturucu maddesinin ele geçirildiğini duyurdu. Gözaltına alınan 10 şüphelinin tamamının tutuklandığını belirten Bakan, yapılan çalışmanın önemine vurgu yaptı. Yerlikaya’nın ifadesine göre; “İstanbul’da 417,5 kg uyuşturucu madde ele geçirdik.”

4 İlçede Narkotik Operasyonu Gerçekleşti

Yapılan operasyonların Pendik, Sancaktepe, Beyoğlu ve Beylikdüzü ilçelerinde yoğunlaştığını aktaran Yerlikaya, ele geçirilen maddelerin arasında 261 kg metamfetamin, 90,5 kg skunk, 66 kg eroin ve 36 kg kimyasal madde bulunduğunu söyledi. Ayrıca, “Yakaladığımız 10 şüpheli tutuklandı,” diyerek, bu operasyon sonucu elde edilen başarıyı da duyurdu.

Kararlılık ve Övgü Mesajları

Yerlikaya, operasyonları koordine eden İstanbul Valisi, Cumhuriyet Başsavcılıkları, EGM Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı ve İstanbul İl Emniyet Müdürü ile polisleri tebrik etti. “Zehir tacirlerine göz açtırmıyoruz. Evlatlarımızın ve milletimizin güvenli yarınları için mücadelemizi kararlılıkla sürdürüyoruz,” ifadeleriyle açıklamasını tamamladı.