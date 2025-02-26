İstanbul’da Narkotik Operasyonunda 153 Tutuklama

İÇİŞLERİ BAKANI’NDAN OPERASYON AÇIKLAMASI

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, İstanbul’da uyuşturucu ve uyarıcı madde ticaretine yönelik gerçekleştirilen “Narkokapan-14: Şehit Bora Barış Güler” operasyonunu duyurdu. Operasyonun, özellikle Gaziosmanpaşa ve Kağıthane ilçeleri merkezli olarak sokak satıcılarına karşı düzenlendiğini belirtti.

OPERASYONDAN ELDE EDİLEN BULGULAR

Yerlikaya, operasyon sırasında 25,5 kilogram eroin, 17 kilogram sentetik uyuşturucu, belirli miktarda skunk, kokain ve uyuşturucu hapların yanı sıra 3 hassas terazi, 4 ruhsatsız tabanca, 1 ruhsatsız pompalı tüfek ve çok miktarda döviz ile Türk Lirası’nın ele geçirildiğini ifade etti.

GENÇLERİ UYUŞTURUCUYA KARŞI KORUMAK GEREKEN BİR KONUDUR

Operasyonda toplamda 153 şüphelinin yakalandığını aktaran Bakan Yerlikaya, “Geleceğimiz olan gençlerimizi uyuşturucudan uzak tutmak, hepimizin ortak görevi. Uyuşturucu ile ilgili şüphelendiğiniz bir durum varsa 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirin. Biz gereğini yapalım.” ifadelerini kullandı.