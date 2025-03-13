İstanbul’da Nüfus Batıya Kaymaya Devam Ediyor

NÜFUS DEĞİŞİMİ VE GÖÇ HAREKETLERİ

Türkiye’nin nüfusunun yüzde 20’sini barındıran İstanbul’da, nüfusun batıya hızlı bir şekilde kaydığı gözlemleniyor. Megakentin 39 ilçesinin sosyoekonomik yapısının incelendiği rapor, özellikle Beylikdüzü, Esenyurt ve Başakşehir gibi bölgelerdeki nüfus artışının hızlandığını ortaya koyuyor. Öte yandan, Fatih, Kadıköy ve Şişli gibi ilçelerde ise nüfus azalma eğilimi görülüyor.

Raporda, İstanbul’daki göç hareketinin detayları incelendiğinde, Esenyurt, Küçükçekmece, Pendik, Ümraniye ve Bağcılar ilçelerinin şehir nüfusunun yüzde 25’ini barındırdığı belirtiliyor. Raporu hazırlayan İLKE Vakfı yetkilisi Ahmet Sait Öner, “Fatih, Kadıköy, Şişli gibi ilçelerde bir nüfus azalması söz konusu. Nüfus buralarda azalmışken çeper ilçelere doğru hızlı bir şekilde artış seyri gösteriyor. Örneğin Beylikdüzü’nde nüfusun son 10 yılda yüzde 67 oranında arttığını görüyoruz” açıklamasında bulundu.

TEK BAŞINA YAŞAM ORANLARI

Öner, İstanbul’da tek başına yaşayan bireylerin sayısının arttığını ve her dört haneden birinde tek başına yaşandığını belirtti. Kadıköy, Şişli ve Bakırköy gibi yerlerde bu durumun daha yaygın hale geldiğini ifade eden Öner, “Nüfusun yoğun olduğu, gelir ile eğitim seviyesinin nispeten düşük olduğu çeper ilçelerde nüfus artışının, doğurganlık oranlarının daha yüksek olduğunu görüyoruz” diye ekledi. Özellikle Esenyurt, Sultanbeyli, Sultangazi ve Sancaktepe gibi ilçelerde doğurganlık oranlarının yüksek olduğu, Bakırköy, Şişli, Beşiktaş ve Kadıköy gibi yerlerde ise bu oranın düşük olduğu görülebiliyor.

GELİR ADALETSİZLİĞİ TABLOSU

Öner, İstanbul’un gayrisafi yurt içi hasılanın (GSYİH) üçte birini üretmesine rağmen, gelir adaletsizliği açısından en derin sorunların yaşandığı metropoller arasında ön sıralarda yer aldığını aktardı. Bu bağlamda, Sultanbeyli ve Sultangazi ilçelerinde gelir adaletsizliğinin çok daha derin hissedildiğini kaydeden Öner, ilçe veya mahalleler arasındaki gelir dağılımlarının belirgin farklılıklar gösterdiğinin altını çizdi. Beykoz ve Sarıyer’de ise “ilçe içi ekonomik uçurumun çok yüksek olduğunu gözlemliyoruz” dedi.

KİRA FİYATLARI ÜZERİNE

Öner, ticaret ve finans merkezi olan Şişli, Kadıköy ve Fatih’in yanı sıra, sanayi merkezi olarak öne çıkan Esenyurt ve Tuzla’yı da tarif etti. Kiralar açısından ise en düşük ortalamanın Esenyurt’ta 15 bin 500 lira, en yüksek ortalamanın ise Sarıyer’de 60 bin lira civarında olduğunu ifade etti.