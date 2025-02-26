İstanbul’da Öğretmenin Yer Aldığı Skandal

OLAYIN ORTAYA ÇIKMASI

İstanbul Pendik’te bir okulda görevli İngilizce öğretmeni A.K. (38) hakkında, ilkokul 2’nci sınıf öğrencilerine ders sırasında, öpüşme sahneleri ve yarı çıplak figürler barındıran bir animasyon filmi izlettirdiği iddialarıyla ilgili bir durum ortaya çıktı. Hürriyet gazetesinin haberine göre, çocukların ailelerine yaşadıkları durumu aktarması sonrasında olay gün yüzüne çıktı. Şikâyetlerin artması ile öğretmene yönlendirilen idari soruşturma sonucunda yeri değiştirilerek başka bir okula atandı.

SORUŞTURMANIN DETAYLARI

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Aile İçi Şiddet Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma tamamlandı. İddianamede mağdur olan 20 çocuğun ifadeleri yer aldı. Çocuklar, 1 Aralık 2023 tarihinde İngilizce dersindeki öğretmenleri A.K.’nin kendilerine cinsel içerikli animasyon filmleri izlettiklerini aktardı. Bu filmlerde öpüşme sahneleri ve yarı çıplak figürler bulunduğu, figürlerin özel bölgelerine bir şeyler soktuğu ve çeşitli cinsellik içeren görüntülerin kendilerine gösterildiği belirtildi.

Suçlamaları reddeden A.K., sınıf öğretmeni olan bir kadının kendisine kız arkadaşı olup olmadığını sorduğunu, bu soruya cevap vermesinin ardından kadının kendisine husumet beslemeye başladığını ve öğrencileri kendi aleyhine ifade vermeye yönlendirdiğini öne sürdü.

İddianamede, öğretmenin eyleminin “müstehcenlik” ve “çocuğun cinsel istismarı” suçunu kapsadığı ifade edildi. “Çocuğu müstehcen yayınları okumaya ve seyretmeye teşvik” etme ve “12 yaşından küçük mağdurların istismarı” suçlamalarıyla A.K.’nin toplamda 21 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılması talep edildi.