İstanbul’da Okul Servisi Ücretleri Belirsiz

Okullar yarından itibaren resmi olarak 2025-2026 eğitim-öğretim yılına başlıyor. Milyonlarca öğrenci okul sıralarını dolduracakken, veliler de eğitim masraflarını hesaplama çalışmalarını sürdürüyor. Ancak İstanbul’da okul servis ücretleri henüz belirlenmedi. UKOME tarafından açıklanması gereken yeni tarifede, toplantı yapılmadığı için herhangi bir duyuru henüz yapılmadı. İlk toplantıda okul servisi ücret zammının netleşmesi bekleniyor.

VELİLERİN ÖDEME PLANLARI

UKOME’den yeni bir karar çıkana kadar veliler aşağıdaki ücretleri ödeyecek: 0-1 kilometre için aylık 2605 lira, yıllık 23 bin 445 lira; 1-3 kilometre için aylık 2790 lira, yıllık 25 bin 110 lira; 3-5 kilometre için aylık 3015 lira, yıllık 27 bin 135 lira; 5-7 kilometre için aylık 3144 lira, yıllık 28 bin 296 lira. Bu ücretler, eğitim-öğretim süresi olan 9 ay üzerinden hesaplanarak toplam ödeme belirleniyor. Okul günlerinin sayısına göre de ödeme oranları değişiyor; okullar 2 gün açık olduğunda aylık ücretin yüzde 60’ı, 3 gün açık olduğunda yüzde 75’i, 4 gün açık olduğunda ise yüzde 90’ı kadar ödeme yapılıyor.

TARİFE DIŞI ÜCRET UYGULAMASI YASAK

Belirlenen tarifenin dışında ücret talep edilmesine izin verilmiyor. Öğrenci velileri sözleşme öncesi teklif aşamasında bile tarifenin dışındaki ücretlere zorlanamıyor. Servis ücret ödemeleri, yıllık veya yarı yıllık bedel üzerinden taksitlendirilerek nakit ya da kredi kartı ile gerçekleştirilebiliyor. Kredi kartı ile ödeme yapılırken, tek çekime zorlama yapılamayacak; ayrıca tek seferde nakit ödeme yapma zorunluluğu da uygulanmayacak. Peşin ödemeler için yüzde 5 indirim imkanı sunuluyor.