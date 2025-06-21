İstanbul’da Ormanlık Alanlara Girişler Yasak

İSTANBUL’DA ORMANLIK ALANLARA GİRİŞ YASAĞI

İstanbul Valiliği, kent genelindeki ormanlık alanlarda ateş yakmanın yasaklandığını duyurdu. Bu yasak, 23 Haziran ile 15 Ekim tarihleri arasında geçerli olacak. Valilik, ormanlık bölgelerde yaz mevsimiyle birlikte insan ve araç hareketliliğinin arttığını belirterek, bu durumun kasten ya da hata sonucu yangın riskini yükselttiğini açıkladı. Alınan önlemler arasında, ormanlık alanlara girişlerde ve mangal, tüp, nargile gibi nedenlerle ateş yakma eylemlerinin yasaklanması bulunuyor. Ancak, İstanbulluların piknik ve mesire alanları ile tabiat parklarında faaliyetlerini sürdürmelerinin kısıtlanmadığı ifade edildi.

ORMAN YANGINLARINA KARŞI ÖNLEMLER

Valilik, Orman Kanunu’na ve İl İdaresi Kanunu’na dayanarak, orman içi ve bitişiğindeki alanlarda anız, bahçe ve tarla temizliği gibi nedenlerle ağaç ve bitki örtüsü yakılmasının yasaklandığını vurguladı. Orman alanlarına yakın tesisler ve sanayi kuruluşlarının, olası yangın risklerine karşı gerekli önlemleri alması gerektiği belirtildi. Ayrıca, enerji hatlarının bakımını üstlenen kuruluşların da ormanlık alanlardan geçen bölümlerde gereken tedbirleri alacakları kaydedildi.

DENETİM VE İZİN SÜREÇLERİ

Belediyelerin, orman içi ve kenarındaki çöp toplama alanlarında koruma bandı oluşturacakları ve yangın riski öncesinde gerekli iş makinelerini hazır bulunduracakları açıklandı. Sokak hayvanlarını beslemek isteyen vatandaşların, bu amaçla yasaklı alanlara girmeden önce ilgili güvenlik birimleri ve orman işletme şefliklerinden izin alması gerektiği ifade edildi. Yasaklı alanda piknik yapma ve ateş yakma yasağının geçerli olduğu belirtildi. Denetim ekiplerinin etkin bir şekilde gözetim yapacağı ve yasaklara uyulmadığında idari ve adli işlemlerin gerçekleştirileceği duyuruldu.