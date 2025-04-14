İstanbul’da Oto Galeriye Patlayıcı Atıldı

İSTANBUL’DA ŞOK ETKİSİ YARATAN SALDIRI

Bugün saat 16.00 civarında Bağcılar ilçesi 100. Yıl Mahallesi 2250. Sokak üzerinde bulunan bir oto galericiler sitesinde korkutucu bir olay yaşandı. Site içerisinde yaya olarak bulunan henüz kimliği belirlenemeyen bir şüpheli, belirli bir süre bekledikten sonra iş yeri çalışanını dışarı çağırdı.

TEHLİKELİ EYLEM VE KAÇIŞ

Çalışanın dışarı çıkmasının ardından, şüpheli yanındaki patlayıcı maddeyi galerinin içerisine attı ve hızla uzaklaştı. Patlamanın ardından galerinin tüm camlarının kırıldığı ve iş yerinde önemli hasarın oluştuğu bildirildi. Olayın ardından durumun bildirilmesiyle birlikte polis ve itfaiye ekipleri adrese intikal etti. Uzman ekiplerin incelemesine göre, dükkana atılan patlayıcının el yapımı olduğu değerlendirilmekte.

ŞÜPHELİ YAKALANMAK İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATILDI

İş yeri sahiplerinin yaklaşık bir ay önce bir çete tarafından haraç vermeleri konusunda tehdit edildikleri iddiaları gündeme gelirken, polis ekipleri patlayıcıyı atan şüpheliyi yakalamak için geniş çaplı bir çalışma başlattı.