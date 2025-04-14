İstanbul’da Özel Halk Otobüsleri Duracak

YÜKSEK MALİYETLER VE GECİKEN ÖDEMELER

Yapılan açıklamaya göre, kentte milyonlarca kişinin günlük yaşamında önemli bir rol oynayan özel halk otobüsü işletmecilerinin dayanma sınırları sona eriyor. Açıklamada, İBB’nin ödemelerini gerçekleştirmediği vurgulanarak, “Özel halk otobüsleri işletmecileri ekonomik dalgalanmalara, akaryakıt zamlarına ve artan maliyetlere rağmen bu kenti ayakta tutan toplu taşıma sisteminin yükünü omuzluyor.” denildi. Son 5 yılda İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde 3 ila 4 aya varan ödeme gecikmeleri nedeniyle iflas tehlikesiyle karşılaştıkları ifade edildi. “Bugün itibarıyla belediyeden toplam alacağımız 5 milyar lirayı aşmıştır. Bu, yalnızca bir borç değil, binlerce emekçinin, ailelerinin ve milyonların taşıma hakkının gasbıdır.” sözlerine yer verildi.

DİALOG ARAYIŞLARI VE GELECEK PLANLARI

Diyalog arayışlarına yanıt olarak her seferinde oyalama politikalarıyla karşılaştıkları ifade edilen açıklamada, artık yakıt alım gücünün kalmadığı ve şoförlerin maaşlarının ödenemeyecek duruma geldiği belirtildi. “Bu şartlar altında taşımacılık hizmetini vermek teknik, insani ve vicdani olarak mümkün değil.” denilerek, İstanbul genelinde özel halk otobüsü hizmetlerini durdurma kararı alacakları bildirildi. “Bu bir tehdit değil, mevcut koşulların dayattığı mecburi bir karar. Ya çözüm üretilir ya da İstanbul’da toplu taşıma sistemi çöker.” ifadesi ile durumu net bir şekilde ortaya koydular.