İstanbul’da Pazar Günü Dikkat: Uyarı!

Bahar Havası Etkisi

İstanbul ve birçok şehir bahar havasını yaşıyor. Sıcak hava birçok bölgede etkili olsa da, yeni haftada bu havanın yerini yağmura bırakacağı öngörülüyor. Uzmanlar, bahar dönemindeki hava koşullarında polen alerjisi olan bireylerin maske takması gerektiğini vurguluyor. Hava durumunu değerlendiren uzmanlar, havada bulunan polenlerin alerjisi olan çok sayıda kişiyi etkileyebileceğini söylüyor.

Çöl Tozu ve Yağış Beklentisi

İstanbul, Marmara, Ege ve İç Anadolu bölgelerine yoğun çöl tozunun önümüzdeki hafta girmesi bekleniyor. Çorum, Kastamonu, Sinop, Erzurum, Kars ve Ardahan çevrelerinde kısa süreli sağanak yağışın geçiş yapması öngörülüyor. Pazar günündeki aşırı sıcakların ardından Marmara ve Ege’nin kuzeyinde gök gürültülü sağanak etkisini gösterecek. İstanbul, yeni haftaya yağmurla merhaba diyecek ve kentte önümüzdeki hafta boyunca yağış geçişleri gerçekleşecek. Sıcaklıkların ise mayıs ayının ortalama değerlerine gerilemesi bekleniyor.