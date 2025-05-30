İstanbul’da Plaj Giriş Ücretleri Belli

İSTANBUL’DA YAZ SEZONU HAZIRLIKLARI

İstanbul’da plajlar, tesisler ve turistik işletmeler yaz sezonuna hazırlıklarını sürdürüyor. Bu çerçevede plajların giriş ücretleri de netleşti. Adalar’da plaj sezonu, 31 Mayıs ile 1 Haziran tarihleri arasında başlayacak. Büyükada ve Heybeliada’daki özel işletmelerde, giriş ücretleri hafta içi 600 TL’den başlayıp, hafta sonları 1500 TL’ye kadar tırmanıyor. Bazı plajlarda ise bu ücret, içeride kullanılacak harcama limiti olarak belirleniyor.

ÜCRETLER BÖLGESEL DEĞİŞİYOR

Kilyos’ta, sezonun haziran ayının ikinci haftasında açılması planlanıyor. Günlük giriş fiyatları, hafta içi 500 TL, hafta sonu 750 TL olarak belirlenmiş. Sarıyer’deki işletmeler de 1 Haziran’da sezonu açmayı planlıyor ve giriş ücretlerini hafta içi 600 TL, hafta sonu ise 800 TL olarak belirliyor. Florya’da geçen yıl 60 TL olan giriş ücreti, bu yıl 120 TL’ye çıkarıldı. Plajı kullanan Özcan Öztürk, “Buranın plajı İstanbul’un en güzel plajlarından biri. Her şey var içinde şezlong, şemsiye, duşları. Bir de hizmeti de güzel, plaj olarak çok güzel bir yer. Bildiğim kadarıyla bu sene giriş ücreti 120 lira. Bir haftaya kadar sezon açılacak, sezon açıldığı zaman ben de gider girerim.” ifadelerini kullandı.

ÜCRETLER HİZMETTEN KAYNAKLANIYOR

Şile’deki halk plajlarında, denize ücretsiz girilebiliyor. Özel işletmelerde ise giriş ücretleri 300 TL’den başlayarak 800 TL’ye kadar yükseliyor. Şile’deki bir işletme sahibi İrfan Tutar, alınan ücretin denize girmekten çok, verilen hizmetten kaynaklandığını belirterek, “Şile’nin 60 kilometre kum sahili var. Yani isteyen her yerde ücretsiz denize girebilir. Ama biz burada şezlong, şemsiye, duş, tuvalet, servis gibi hizmetler veriyoruz. Bu nedenle ücret alıyoruz. Geçen yıl 800 liraydı, bu yıl da aynı kaldı. Hiç zam yapmadık.” dedi. Diğer bir işletme sahibi Cahit Savcı ise sezonun okulların tatil olmasıyla birlikte başlayacağını dile getirdi. Savcı, “Şile artık eski Şile değil, kalabalıklaştı. Bayram sonrası sezon başlar. Geçen yıl kişi başı giriş 250 TL’ydi, bu yıl 300 TL yaptık. Köfte porsiyonu 400 TL, hamburger 350 TL, kutu içecekler 60-70 TL civarında. Yine de fiyatlarımız uygun.” şeklinde konuştu.

İSTANBUL’DA DENİZE GİRİLECEK YERLER

Şile’de oturan Büşra Yücel, “İstanbul’da denize giren yakınlarım çok memnun. Bana göre İstanbul genelinde denize girilecek yer çok az çünkü denizler kirli. Ama özel işletmeler bakım yaptığı için önerilebilir.” dedi. Mihriban Koçhan ise, “Ücretli olmasını normal buluyorum. Ücretsiz yerler çok kalabalık oluyor. Ben Silivri, Büyükçekmece gibi daha sakin yerleri tercih ediyorum. Uygun bir ücret olması şartıyla ücretli plajlar daha mantıklı.” şeklinde görüş bildirdi.