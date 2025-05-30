İstanbul’da Plaj Ücretleri Belli Oldu

İSTANBUL’DA YAZ SEZONU HAZIRLIKLARI

İstanbul’daki plajlar, turistik tesisler ve işletmeler yaklaşan yaz sezonuna hazırlık yapıyor. Bu çerçevede plajların giriş ücretleri açıklanmış durumda. Adalar’da plaj sezonu, 31 Mayıs ile 1 Haziran arasında başlıyor. Özel işletmelerin yer aldığı Büyükada ve Heybeliada’da, giriş ücretleri hafta içi 600 TL’den başlayarak hafta sonu 1500 TL’ye kadar çıkabiliyor. Bazı plajlarda bu ücret, içeride kullanılabilecek harcama limiti olarak uygulanıyor.

BÖLGESEL ÜCRETLER VE SEZON AÇILIŞ TARİHLERİ

Kilyos’ta sezonun haziran ayının ikinci haftasında açılması planlanıyor. Günlük giriş ücretleri hafta içi 500 TL, hafta sonu ise 750 TL olarak belirlenmiş durumda. Sarıyer’de 1 Haziran’da sezonu açmayı planlayan işletmeler, hafta içi giriş ücretlerini 600 TL, hafta sonu ise 800 TL olarak belirlemiş. Florya’da geçen yıl 60 TL olan giriş ücreti bu yıl 120 TL’ye çıkarıldı. Plajı kullanan Özcan Öztürk, “Buranın plajı İstanbul’un en güzel plajlarından biri. Her şey var içinde şezlong, şemsiye, duşları. Bir de hizmeti de güzel, plaj olarak çok güzel bir yer. Bildiğim kadarıyla bu sene giriş ücreti 120 lira. Bir haftaya kadar sezon açılacak, sezon açıldığı zaman ben de gider girerim.” diye ifade ediyor.

HALK PLAJLARI VE ÖZEL İŞLETMELER

Şile’de Ayazma, Ağlayankaya ve Kurfallı gibi halk plajlarına ücretsiz olarak denize girebilmek mümkün. Ancak özel işletmelerde giriş ücretleri 300 TL’den başlayıp 800 TL’ye kadar çıkabiliyor. Şile’deki bir işletme sahibi İrfan Tutar, alınan ücretin denize girmekle değil, sunulan hizmetle bağlantılı olduğunu belirtiyor. Tutar, “Şile’nin 60 kilometre kum sahili var. Yani isteyen her yerde ücretsiz denize girebilir. Ama biz burada şezlong, şemsiye, duş, tuvalet, servis gibi hizmetler veriyoruz. Bu nedenle ücret alıyoruz. Geçen yıl 800 liraydı, bu yıl da aynı kaldı. Hiç zam yapmadık.” diyor. Diğer bir işletme sahibi Cahit Savcı ise sezonun okulların tatil olmasıyla başlayacağını ifade ediyor. Savcı, “Şile artık eski Şile değil, kalabalıklaştı. Bayram sonrası sezon başlar. Geçen yıl kişi başı giriş 250 TL’ydi, bu yıl 300 TL yaptık. Köfte porsiyonu 400 TL, hamburger 350 TL, kutu içecekler 60-70 TL civarında. Yine de fiyatlarımız uygun.” şeklinde düşünüyor.

İSTANBUL’DA DENİZE GİRİLECEK YERLER

Şile’de oturan Büşra Yücel, “İstanbul’da denize giren yakınlarım çok memnun. Bana göre İstanbul genelinde denize girilecek yer çok az çünkü denizler kirli. Ama özel işletmeler bakım yaptığı için önerilebilir.” diyor. Mihriban Koçhan ise, “Ücretli olmasını normal buluyorum. Ücretsiz yerler çok kalabalık oluyor. Ben Silivri, Büyükçekmece gibi daha sakin yerleri tercih ediyorum. Uygun bir ücret olması şartıyla ücretli plajlar daha mantıklı.” şeklinde yorum yapıyor.