İstanbul’da Ramazan İçin Gıda Fiyatları Sabitlendi

İstanbul Gıda Toptancıları Çarşısı’nda, Ramazan ayı boyunca süt, peynir ve tereyağı fiyatları belirlenen sabit fiyatlarla satışa sunulacak. Ezine peynirin kilosu 350 liradan, tereyağının kilosu ise 500 liradan müşterilere aktarılmaya devam edecek. Ayrıca, kahvaltılık ürünlerin fiyatlarının sabitlenmesiyle, dört kişilik bir ailenin üç günlük sahur kahvaltısı masrafı 890 lira olarak belirlenmiş durumda.

RAMAZAN KOLİLERİ RAFLARDA

Toptancılar çarşısında Ramazan kolileri de tüketicilerin beğenisine sunulmaya başladı. Süper koli 900 liradan, mega koli ise 1300 liradan satış için hazır bekletiliyor.

ET FİYATLARI SÜREKLİLİK KAZANDI

İstanbul’daki zincir marketlerde Ramazan süresince kırmızı et fiyatları da sabit kalacak. Kıyma, 379 liradan, kuşbaşı et ise 399 liradan tüketicilere sunulacak.

PİDE FİYATLARI BELİRLENDİ

Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı, Ankara ve İstanbul’da Ramazan pidesinin fiyatını açıkladı. Buna göre, 250 gramlık pide 25 liradan tüketicilerin beğenisine sunulacak.

