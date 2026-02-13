İstanbul’da Ramazan İçin Gıda Fiyatları Sabitlenecek

İSTANBUL GIDA TOPTANCILARI’NDA FİYATLAR SABİTLENİYOR

İstanbul Gıda Toptancıları Çarşısı, Ramazan ayı süresince süt, peynir ve tereyağı fiyatlarını sabitleme kararı aldı. Ramazan boyunca bir kilo ezine peynir 350 liradan, bir kilo tereyağı ise 500 liradan tüketiciye sunulmaya devam edecek. Ayrıca, kahvaltılık ürünlerin fiyatlarının sabitlenmesi, dört kişilik bir ailenin üç günlük sahur kahvaltısı için 890 liraya ulaşmasını sağlıyor.

RAMAZAN KOLİLERİ RAFLARDA

Ramazan döneminde talep gören Ramazan kolileri de toptancılar çarşısında satışa sunuldu. Süper koli 900 liradan, mega koli ise 1300 liradan tüketicilerin beğenisine sunuldu.

ET FİYATLARI DEVAM EDİYOR

İstanbul’da bulunan zincir marketler, Ramazan ayı süresince kırmızı et fiyatlarını da sabit tutma kararı aldı. Bu kapsamda, kıyma fiyatı 379 liradan, kuşbaşı et ise 399 liradan market raflarında yer alacak.

PİDE FİYATLARI BELLİ OLDU

Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı, hem Ankara hem de İstanbul’da Ramazan pidesinin fiyatını açıkladı. Buna göre, 250 gramlık pide 25 liradan satışa sunulacak.

