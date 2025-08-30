İstanbul’da Restoran Yıkım Kararı Alındı!

YIKIM KARARI VE İTİRAZ Süreci

İstanbul Bebek’teki Boğaziçi Sit Alanı Öngörünüm Bölgesi’nde yer alan Paraliaki Balık Restoranı, ruhsatı bulunmadığı gerekçesiyle yıkım kararı aldığı duyuruldu. Restoranın avukatları bu karara itiraz ederek yürütmenin durdurulmasını talep etmişti. Ancak mahkeme, bu talebi reddetti ve Paraliaki’nin yıkım işlemlerinin devam edeceği bildirildi. Bunun yanı sıra, bölgede projelerine aykırı inşaatlar gerçekleştiren birçok işletmeye de yıkım kararı verilmişti. Bu işletmeler, durumu yargıya taşıyarak idarenin bu kararının durdurulmasını istedi. İlk yıkım kararı ise ünlü balık restoranı Paraliaki için geldi.

Ceylan Sever’in Habertürk TV’de aktardığı üzere, İstanbul 11. İdare Mahkemesi, 26 Mayıs 2025 tarihinde saat 10.00’da MRB Restaurant ve Turizm İşletmeciliği Ticaret Anonim Şirketi’ne (Paraliaki Bebek) yıkım işleminin yapılacağına dair bildirimde bulundu. Restoranın avukatı, Boğaziçi İmar Şube Müdürlüğü’nün ruhsatsız inşaat yapıldığı gerekçesiyle yıktırılması kararının hukuka aykırı olduğunu savundu. Yürütmenin durdurulmasını ve bu kararın iptali için talepte bulunuldu.

kültür ve turizm bakanlığı sürece müdahil oldu

Kültür ve Turizm Bakanlığı, restoranın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na karşı açtığı davada, İBB’nin yanında müdahil olma talebinde bulundu. İdare Mahkemesi, Bakanlığın bu talebini kabul etti. Ancak mahkeme, “İdari işlemin açıkça hukuka aykırı olması durumunda ve uygulandığında telafisi güç ve imkansız zararların doğması” gerekçesiyle yürütmenin durdurulmasına karar verebileceğini vurguladı. Paraliaki’nin yürütmenin durdurulması talebi ise bu şartların oluşmaması nedeniyle reddedildi. Mahkeme, karara itiraz edilebileceğini belirtti ve bu durumu dikkate alarak restoranın yıkım işlemlerinin devam edeceğini duyurdu.