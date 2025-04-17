İstanbul’da Rüşvet Operasyonu: 12 Gözaltı

SUÇ ÖRGÜTÜNE YÖNELİK SORUŞTURMA SÜRÜYOR

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Aziz İhsan Aktaş’ın liderliğini yaptığı ileri sürülen suç örgütünün, belediye başkanları ve üst düzey yöneticilerine rüşvet vererek ihaleleri düzenlediği iddialarıyla devam eden bir soruşturma yürütüyor. Suç örgütünün Beşiktaş Belediyesi’nden aldığı ve fesat karıştırıldığı belirlenen ihalelerin hazırlanması sürecinde yer alan 12 belediye çalışanı için gözaltı kararı çıkarıldı.

GÖZALTILAR VE ARAMALAR YAPILIYOR

Aralarında Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcısı Ali Rıza Yılmaz’ın da bulunduğu şüphelilerin ikametlerinde arama ve el koyma işlemleri gerçekleştiriliyor. Soruşturma kapsamında elde edilen verilerle birlikte, suç örgütünün faaliyetlerinin detayları inceleniyor.