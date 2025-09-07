İstanbul’da Servis Ücretleri Belirlenmedi

2025-2026 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAŞLIYOR

Okullar yarından itibaren resmen 2025-2026 eğitim-öğretim yılına başlıyor. Milyonlarca öğrenci okul sıralarını doldururken, veliler de maliyetleri hesaplamaya devam ediyor. Ancak İstanbul’da okul servisi ücretleri, eğitim-öğretim yılının başlamasına rağmen henüz belirlenmedi. UKOME tarafından açıklanması gereken yeni tarife, ilk toplantı yapılmadığı için duyurulmamış durumda. UKOME’nin ilk toplantısında okul servisi ücret artışlarının kesinleşmesi bekleniyor.

VELİLERİN ÖDEYECEĞİ ÜCRETLER NE OLACAK?

UKOME’den yeni bir karar çıkana kadar veliler, 0-1 kilometre mesafe için aylık 2605 lira, yıllık 23 bin 445 lira; 1-3 kilometre için aylık 2790 lira, yıllık 25 bin 110 lira; 3-5 kilometre için aylık 3015 lira, yıllık 27 bin 135 lira; 5-7 kilometre için aylık 3144 lira, yıllık 28 bin 296 lira ödeme yapacak. UKOME tarafından belirlenen aylık ücretler, eğitim-öğretim süresi olan 9 ay üzerinden hesaplanarak toplam ücret belirleniyor. Okullar haftada 2 gün açık olursa aylık ücretin yüzde 60’ı, 3 gün açık olursa yüzde 75’i, 4 gün açık olursa ise yüzde 90’ı kadar ödeme yapılıyor.

TARİFE DIŞI ÜCRET TALEPLERİ YASAK

Belirlenen tarifenin dışında ücret talep edilmesi söz konusu olmayacak. Öğrenci velileri, sözleşmeler öncesinde dahi tarifenin dışındaki ücretleri ödemeye zorlanamayacak. Servis ücret ödemeleri, yıllık veya yarı yıllık bedel üzerinden taksitlendirilerek, nakit ya da kredi kartı ile yapılabilecek. Kredi kartıyla ödemelerde tek çekime zorlama yapılamayacak ya da tek seferde nakit olarak ödeme yapmaları istenemeyecek. Peşin ödemelerde ise yüzde 5 indirim uygulanacak.