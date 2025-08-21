İstanbul’da SMA Stantları Kaldırılıyor

İSTANBUL’DA SMA VE DMD İÇİN YENİ KARAR

İstanbul’da SMA hastası çocuklara yardım amacıyla kurulan stantlar için yeni bir karar alındı. Spinal Musküler Atrofi (SMA) ve Duchenne Musküler Distrofi (DMD) tedavi masraflarının karşılanması amacıyla açılan bu stantların, daha önce valilik izniyle kurulabileceği belirtilmişti.

AİLELERİN HAREKETİ TESPİT EDİLDİ

İstanbul Valiliği, gelen şikayetler ve ihbarlar üzerine bir araştırma yaptı. Yapılan incelemede, bazı ailelerin geniş kitlelere ulaşarak yardım toplamak için izin belgesine sahip olmayan akrabaları ve arkadaşlarıyla birlikte hareket ettikleri belirlendi. Ayrıca, bu stantlarda “kesintisiz ve yüksek sesli olarak anons yapıldığı” tespit edildi. Valilik, bu durum üzerine yeni bir karar alarak, “İlimizde hiçbir surette sesli yardım toplama faaliyetlerine müsaade edilmeyecektir” ifadesini kullandı.

TÜM STANTLAR KALDIRILACAK

Valilik, metro girişleri, köprü alt ve üst geçitler, toplu taşıma durakları ve istasyonları ile kalabalığın yoğun olduğu sokak, çarşı, pazar ve meydanlardan tüm stantların kaldırılacağını duyurdu. Yapılan açıklamada, “Bu kapsamda, başta kolluk/zabıta birimleri olmak üzere yetkili birimlerce denetim faaliyetlerine ağırlık verilecek. Denetimler sırasında aksine hareket edenlerin tespit edilmesi halinde ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde işlemler gerçekleştirilecek.” denildi.