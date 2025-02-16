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İstanbul’da Soğuk Hava ve Kar Bekleniyor

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İSTANBUL’DA SOĞUK HAVA ETKİSİ BAŞLIYOR

İstanbul Valiliği, şehirde hafta başından itibaren sıcaklıkların düşmesinin ve soğuk havanın etkisine girileceğinin sinyallerini verdi. Valiliğin sosyal medya üzerinden yaptığı duyuruda, Meteoroloji Genel Müdürlüğünün analizlerine dayanarak, İstanbul’da sıcaklıkların hafta başıyla birlikte azalmasının beklendiği açıklandı.

YENİ YAĞIŞLAR BEKLENİYOR

Kentte devam eden yağışların, bu gece itibarıyla yarın akşam saatlerine kadar yerel olarak kuvvetli olması tasarlanıyor. Salı günü beklenen güçlü yağışların ardından, çarşamba günü karla karışık yağmur ve yüksek kesimlerde kar yağışı gerçekleşmesi öngörülüyor. Perşembe ve cuma günlerinde ise aralıklı kar yağışlarının kentte etkili olması bekleniyor. Vatandaşların, olumsuz hava koşullarına karşı önlem almaları konusunda dikkatli olmaları tavsiye ediliyor.

AKOM’DAN YENİ RAPOR

İstanbul’daki soğuk hava ve kar yağışı için AKOM tarafından yeni bir hava tahmin raporu yayımlandı. Rapora göre, yağışlı havanın yarın sabah saatlerinden itibaren etkisini artırması ve öğle saatlerinde daha da kuvvetlenmesi bekleniyor.

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