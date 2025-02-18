İstanbul’da Soğuk Havayla Kar Geliyor

SOĞUK HAVA DALGASI İSTANBUL’U ETKİLEYECEK

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul ve çevresinin soğuk hava dalgasının etkisine gireceğini belirtiyor. 19 Şubat Çarşamba günü karla karışık yağmur bekleniyor. 20 ve 21 Şubat tarihlerinde ise kar yağışının yoğunlaşması öngörülüyor. 22 ve 23 Şubat Cumartesi ile Pazar günlerinde ise kar yağışının kuvvetlenmesi ve sıcaklıkların sıfırın altına düşmesi bekleniyor.

İSTANBUL’DA KAR YAĞIŞI SÜRECEK

AKOM, Sibirya üzerinden gelen soğuk hava dalgasının İstanbul’da en az 4 gün sürecek kar yağışına sebep olacağını açıkladı. İstanbul Valiliği, vatandaşlara dikkatli olmaları konusunda uyarılarda bulundu. Valilikten yapılan açıklamada: 📢 “Hafta başından itibaren sıcaklıklar düşecek ve İstanbul soğuk hava dalgasının etkisine girecek.” 📢 “19 Şubat Çarşamba günü karla karışık yağmur, yüksek kesimlerde kar yağışı bekleniyor.” 📢 “20-21 Şubat tarihlerinde İstanbul genelinde kar yağışı etkili olacak.”

TEDBİRLER ALINMALI

Yetkililer, buzlanma, don ve ulaşımda aksamalara karşı tedbir alınması gerektiğinin altını çiziyor. Özellikle, soğuk hava koşullarının olumsuz etkilerine karşı vatandaşların hazırlıklı olmasının önemi vurgulanıyor.