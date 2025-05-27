İstanbul’da Soygun: 4 Milyon Lira Çalındı

OLAYIN GERÇEKLEŞTİĞİ YER

Bağcılar’da, İstanbul Toptancılar Çarşısı (İSTOÇ) içinde meydana gelen olayda, iş insanı Fırat Kızılgedik ve bir çalışanı, bankadan çektiği 6 milyon lirayı başka bir bankaya yatırmak isterken, maskeli şüphelilerin saldırısına uğradı. Şüpheliler, Kızılgedik’in içinde 4 milyon lira olan çantasını alarak bir otomobille olay yerinden kaçtı. Olay sonrasında, şüphelilerden üçünün yakalandığı bildirilirken, bir şüpheli için arama çalışmaları devam ediyor.

Olay Anı ve Tanık İfadeleri

Olay, saat 14.30 sıralarında gerçekleşti. İş insanı Kızılgedik, başka bankaya yatırmak üzere yanında çalışanıyla birlikte 6 milyon lira çekti. İki maskeli şüpheli, bir otomobilden inerek Kızılgedik’in çantasını almak üzere ateş açtı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, şüphelileri yakalamak için hızla harekete geçti. Güvenlik kamerası görüntülerinden tespit edilen şüphelilerden Cemal K. (20), Mehmet Ali S. (18) ve Ferhat B. (21) yakalandı. Diğer bir şüphelinin yakalanması için çalışmalar ise sürdürüyor.

GÜVENLİK GÖREVLİLERİ VE TANIKLARIN YORUMLARI

Görgü tanığı Mehmet Tekel olay anını şu şekilde aktardı: “Silah sesleri geldi, o silah seslerine dışarı çıktım o anda. Bir tanesi kurusıkı elinde arkadaşa doğrulttu, attı. Onda arkadaş elindeki çantayı bıraktı. Çantayı bıraktığı gibi yolun tam ortasında bir tane beyaz araba vardı. Beyaz arabaya çantayı kucakladığı gibi kar maskeli bir arkadaş arabaya bindiler. Üç kişi oradan İSTOÇ güvenliğe doğru kaçtılar. Yaralanan olmadı çünkü arkadaşın elindeki kurusıkıydı zaten, bankanın önündeki güvenliklerde herkes korktu.”

Olayın ardından çevredeki güvenlik önlemleri artırıldı ve polis, şüphelilerin yakalanması için geniş çaplı bir çalışma başlattı.