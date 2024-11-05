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İstanbul’da TIR Kazası: Ecem’in Ölümü

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KAZA ANI VE OLAY YERİ

İstanbul’da bir TIR, scooter ile ilerleyen bir kadının hayatına mal oldu. Kaza, Yenişehir Mahallesi Osmanlı Bulvarı’nda saat 08.45 sıralarında gerçekleşti.

TIR ŞOFÖRÜ VE KADININ KAZADA YAŞADIĞI DURUM

Hasan Furkan Çolak (24) yönetimindeki dorsesiz TIR, takip mesafesini kapatarak önünde ilerleyen Ecem Sultan Çamlı’nın kullandığı scooter’a yanaşıp 150 metre önünde sürükledikten sonra altında kaldı.

BİLGİLER İLE HASTANEYE KALDIRMA

Kaza sonucunda ağır yaralanan Çamlı, ihbarın ardından gelen ambulans ile hastaneye kaldırıldı fakat burada yaşamını yitirdi.

POLİS VE OLAY YERİ ÇALIŞMALARI

Olay yerinde TIR şoförü gözaltına alındı ve polis kaza ile ilgili gerekli çalışmalara başladı.

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