İstanbul’da Trafiğe Kapatılan Yollar Açıklandı

İBB’YE BAŞLATILAN SORUŞTURMA

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik açılan terör ve yolsuzluk soruşturması çerçevesinde Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun da aralarında bulunduğu 90 kişi gözaltına alındı. Bu süreçte, kent genelinde 4 gün boyunca gösteri, eylem ve yürüyüşlerin yapılması yasaklandı ve bazı yollar trafiğe kapatıldı.

YENİ TRAFİK KARARLARI

İstanbul Valiliği, alınan yeni güvenlik tedbirlerini duyurarak kapatılan yollara ilavelerin yapıldığını bildirdi. Duyuruda, “19.03.2025 Valiliğimizce alınan tedbirlere ek olarak bazı yolların trafiğe kapatılmasına karar verilmiştir.” ifadesi yer aldı. Yeni düzenlemeye göre, 21.03.2025 Cuma günü saat 14.00 ile 22.03.2025 Cumartesi günü saat 14.00 arasında trafiğe kapatılacak yolların listesi açıklandı.

KAPANACAK YOL LİSTESİ

Kapatılacak yollar şunlardır:

– Fevzipaşa Caddesi ve bu caddeye çıkan tüm yollar

– Macar Kardeşler Caddesi ve bu caddeye çıkan tüm yollar

– 15 Temmuz Şehitler Caddesi ve bu caddeye çıkan tüm yollar

– Şehzadebaşı Caddesi ve bu caddeye çıkan tüm yollar

– Vezneciler Caddesi ve bu caddeye çıkan tüm yollar

– Gazi Mustafa Kemal Paşa Caddesi ve bu caddeye çıkan tüm yollar

– Atatürk Bulvarı ve bu caddeye çıkan tüm yollar

– Sahil Kennedy Caddesi (Samatya-Sirkeci Arası) ve bu caddeye çıkan tüm yollar

– Reşadiye Caddesi ve bu caddeye çıkan tüm yollar

– Ragıp Gümüşpala Caddesi ve bu caddeye çıkan tüm yollar

– Galata Köprüsü ve bu caddeye çıkan tüm yollar

– Atatürk Köprüsü ve bu caddeye çıkan tüm yollar

ALTERNATİF GÜZERGAHLAR

Kapatılan yollara alternatif olarak şu güzergahlar öneriliyor:

– 10. Yıl Caddesi

– Namık Kemal Caddesi

– Sahil Kennedy Caddesi

– E-5 D100 Karayolu