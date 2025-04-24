İstanbul’da Trafik Yoğunluğu Arttı

DEPREMİN ETKİLERİ VE ARTÇI SALLANTILAR

İstanbul, büyük bir sarsıntı yaşadı. Silivri açıklarında meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki depremin ardından, arka arkaya başka depremler de gerçekleşti. Büyük depremin hemen ardından Büyükçekmece’de sırasıyla 5.9 ve 4.4 büyüklüğünde artçı sarsıntılar meydana geldi. AFAD ve ilgili kurumlar, risk teşkil eden binalara giriş yapılmaması konusunda vatandaşları sürekli uyarıyor. Geceyi evlerinde geçirmek istemeyenler için ise kamu binaları, geçici olarak kullanıma açıldı.

TRAFFIC YOĞUNLUĞU VE OKUL TATİLLERİ

Okullar, depremler nedeniyle 2 gün tatil edildi. Bu durum, evlerinden ayrılan bazı İstanbulluların araçlarıyla yola çıkmayı tercih etmesine yol açtı ve bu nedenle kent genelinde ciddi bir trafik yoğunluğu yaşanıyor. İstanbul dışına gitmek isteyenler, özellikle D-100 kara yolu ve TEM Otoyolu’ndaki bazı noktalar ile ana arter ve caddelerde yoğunluk oluşturuyor. TEM Otoyolu ve Kuzey Marmara Otoyolu’nun Ankara yönünde, kent çıkışına doğru trafik durma noktasına gelmiş durumda.