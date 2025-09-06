İstanbul’da Trafik Yoğunluğu Yüzde 80

Trafik Sorunları Giderek Ciddileşiyor

İstanbul’da trafikteki sorunlar, özellikle yağışlı havalarda ve yaşanan trafik kazalarının etkisiyle ciddi boyutlara ulaşmış durumda. Şehrin ana yollarında uzun araç kuyrukları, hem Avrupa hem de Anadolu Yakası’nda günlük yaşamı zorlaştırıyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) verilerine göre, trafik yoğunluğunun yüzde 80’e ulaşması, Metropol şehrin ulaşım altyapısındaki sıkıntıları bir kez daha gözler önüne seriyor.

Trafik Yoğunluğu Yüzde 80’e Ulaştı

Kent genelinde sabahın erken saatlerinden itibaren etkili olan yağış ve trafik kazaları, ulaşımda ciddi bir yoğunluğa neden oldu. İBB’nin verilerine göre, saat 15.00 itibarıyla trafik yoğunluğu yüzde 80 olarak ölçüldü.

Trafik Durma Noktasına Geldi

Trafik yoğunluğunun arttığı kent genelinde ana arterlerde uzun araç kuyrukları oluştu. Avrupa Yakası’nda D-100 karayolu ve TEM Otoyolu’nun birçok noktasında ciddi trafik sıkışıklığı yaşanıyor. Beylikdüzü’nden itibaren başlayan yoğunluk, Avcılar, Küçükçekmece ve Bakırköy güzergahlarında zaman zaman durma noktasına geliyor.

FSN Köprüsünde Uzun Kuyruklar Oluşuyor

D-100 karayolu üzerinde Yenibosna-Sefaköy arasında sağ şeritte yaşanan bir trafik kazası nedeniyle yoğunluk meydana geliyor. TEM bağlantı yolları ile Mahmutbey gişeleri çevresinde de trafik yoğunluğu arttı. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü yönünde yoğunluk, Hasdal’dan başlayarak devam ediyor.

Anadolu Yakası’nda da Benzer Durumlar Görülüyor

Anadolu Yakası’nda, D-100 karayolu üzerinde Kadıköy’den başlayarak Ataşehir, Maltepe ve Kartal yönünde de trafik yoğunluğu gözleniyor. Ayrıca, TEM Otoyolu’nun Ümraniye, Ataşehir ve Sancaktepe güzergahlarında da araç yoğunluğu artış göstermekte.

Trafikte Bekleme Süresi Uzuyor

Avrasya Tüneli ve köprü geçişlerinde, Avrupa Yakası yönüne gidişlerde uzun bekleme süreleri yaşanıyor. Araçların ilerleyemediği yerlerde bazı kişilerin sürücülere su ve çiçek satmaya çalıştığı gözlemlendi.