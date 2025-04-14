Gündem

İstanbul’da Tüneldeki Yangın Kontrol Altına Alındı

istanbul-da-tuneldeki-yangin-kontrol-altina-alindi

İSTANBUL’DA TÜNELDE YANGIN OLAYI

İstanbul Pendik’teki Sabiha Gökçen Havalimanı Tüneli’nde İran uyruklu G.M. yönetimindeki bir TIR’da yangın başladı. Yangın, dorsesinde iki TIR daha taşıyan bir TIR’dan kaynaklandı. Tünelin iç kısmından aktarılan ilk görüntülerde, alevlerin sardığı TIR’ın motor bölümünün tutuştuğu görüldü.

YOĞUN DUMAN MASKENİ BÜYÜTTÜ

Tüneldeki yangın sebebiyle meydana gelen yoğun siyah duman dikkat çekti. Olay yerinde kaydedilen görüntülerde, tünelden yoğun duman çıkışı olduğu net bir şekilde görüldü. Yangın nedeniyle, olay yerine çok sayıda kurtarma ve itfaiye ekibi yönlendirildi. Özel ekipmanlı gruplar, tüneldeki yanan TIR’a müdahale etti.

PATLAMALAR YAŞANDI

Yangının çıktığı TIR’da zaman zaman patlamalar meydana geldi. Ancak, TIR’daki yangın itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede kontrol altına alındı ve söndürüldü.

ÖNEMLİ

Flaş

Minibüs 12 Yaşındaki Çocuğa Çarptı

Arnavutköy’de bir minibüs, 12 yaşındaki yabancı uyruklu çocuk Muhammed El İsa'ya çarptı. Talihsiz kaza sonucunda çocuk yaşamını yitirdi.
Flaş

Şehit Tokyürek’in Cenazesi Erzurum’a Geldi

Metina Bölgesi'nde 7 Temmuz 2022'de şehit olan Piyade Uzman Çavuş Nurettin Tokyürek'in naaşı Erzurum'a ulaştı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.