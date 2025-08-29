İstanbul’da Ücretsiz Etkinlikler Olacak

ETKİNLİKLER DÜZENLENECEK

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından yapılan açıklamaya göre, Zafer Bayramı nedeniyle kentin dört bir yanında farklı etkinlikler gerçekleştirilecek. İstanbullular, kutlama programı kapsamında 30 Ağustos Cumartesi günü Bakırköy Cumhuriyet Meydanı’nda bir araya gelecek. İBB bandosunun yer alacağı etkinlik, İBB Başkanvekili Nuri Aslan’ın konuşmasıyla başlayacak ve Ceylan Ertem’in konseriyle sona erecek.

ÜCRETSİZ ULAŞIM FIRSATI

İBB’ye bağlı otobüsler, metrobüsler, tramvaylar, metro ve vapur gibi toplu ulaşım araçları 30 Ağustos’ta 24 saat boyunca ücretsiz olarak hizmet verecek. Ücretsiz yolculuktan yararlanacak olan kişiselleştirilmiş İstanbulkart sahipleri, bu önlemden faydalanabilecek. Ayrıca, İBB Kültür Dairesi Başkanlığı (İBB Kültür), Zafer Bayramı’nda çeşitli miras mekanlarında söyleşiler, konserler, geziler, çocuk atölyeleri ve müze etkinlikleri düzenleyecek. Bazı müzeler, bu özel gün dolayısıyla ücretsiz olarak ziyaret edilebilecek.

İNDİRİMLİ KİTAP KAMPANYASI

İstanbul Kitapçısı’nda 22-31 Ağustos tarihleri arasında seçili kitaplar, Eminönü ve Beylikdüzü şubelerinde yüzde 20 indirimle sunulacak. Ayrıca, İSPARK’a bağlı olarak çalışan İSTMARİN’in koordinasyonunda, “30 Ağustos TAYK BMW Borusan Otomotiv Zafer Kupası Yat Yarışı” düzenlenecek. Bu yarışma, yelken tutkunlarını İstanbul Boğazı’nda buluşturacak.

ÜCRETSİZ MÜZE ZİYARETLERİ

İstanbul’un çeşitli müzeleri de, Zafer Bayramı vesilesiyle İstanbullulara ücretsiz olarak hizmet verecek. İBB Kültür AŞ’ye bağlı Yerebatan Sarnıcı, Şerefiye Sarnıcı, Panorama 1453 Tarih Müzesi, Dijital Deneyim Merkezi ve Miniatürk, 30 Ağustos tarihine özel olarak 10:00-14:00 saatleri arasında ücretsiz ziyarete açık olacak. Tek günlük kampanyadan yararlanmak isteyen ziyaretçilerin, Radar Türkiye uygulamasındaki “İşlemler” bölümündeki QR kod ve kimlik belgelerini müze girişlerinde ibraz etmeleri gerekecek.