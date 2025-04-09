İstanbul’da Ulaşımda Teknik Arıza Var

METRO VE TRAMVAYDA ARIZA YARATTI

İstanbul’da hem metro hem de tramvay sistemlerinde önemli bir arıza meydana geldi. Seferlerde gecikmeler yaşanıyor. Otobüsler bazı noktalarda ücretsiz hizmet vermesine rağmen yoğunluk oluşabiliyor.

TEKNİK ARIZA NEDENİYLE SEFERLER DURDU

İstanbul’da Levent-Boğaziçi Üniversitesi-Hisarüstü Metro Hattı’nda teknik bir arıza yaşanıyor. Metro İstanbul, konu ile ilgili yaptığı açıklamada, “Levent-Boğaziçi Üniversitesi-Hisarüstü Metro Hattı’nda teknik arıza nedeniyle seferler yapılamıyor.” söylüyor. Hat boyunca İETT otobüslerinin ücretsiz olarak hizmet sağladığını belirtiyor.

TRAMVAY HATTI MEVCUT DURUMU

Ayrıca, Topkapı-Mescidi Selam Tramvay Hattı’nda da arıza durumu devam ediyor ve seferlerde aksama gözlemleniyor. Bir saatten fazla süren arızanın giderilmesinin ardından Metro İstanbul, sosyal medya hesabından “T4 Topkapı-Mescidi Selam Tramvay Hattı’nda seferler normale dönmüştür.” şeklinde bir açıklamada bulundu.

TELEFERİK HATTINDA DA SORUNLAR VAR

Metro İstanbul, teleferik hattında meydana gelen enerji kesintisi nedeniyle de sorunların yaşandığını duyurdu. Açıklamada, “Elektrik dağıtım kurumu kaynaklı yaşanan enerji kesintisi nedeniyle TF1 Maçka-Taşkışla Teleferik Hattı’nda seferler yapılamamaktadır.” ifadeleri yer aldı.