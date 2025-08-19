İstanbul’da Uyuşturucu Operasyonu: 20 Tutuklu

İSTANBUL’DA UYUŞTURUCU OPERASYONLARI SÜRÜYOR

İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, uyuşturucu yapımının önlenmesi, ticaretinin engellenmesi ve şüphelilerin yakalanması için çalışmalarını devam ettiriyor. Bu doğrultuda ekipler, 11-18 Ağustos tarihleri arasında Avcılar, Bakırköy, Büyükçekmece, Eyüpsultan, Esenyurt, Gaziosmanpaşa, Kağıthane, Küçükçekmece ve Maltepe’de belirlenen adreslere operasyonlar düzenledi. Bu operasyonlarda toplamda 21 şüpheli yakalandı.

OPERASYONDA ELE GEÇİRİLEN UYUŞTURUCU MADDELER

Yapılan aramalarda toplam 255 kilogram skunk, 253 kilo 250 gram metamfetamin ve 4 kilo 536 gram kokain bulundu. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 21 şüpheliden 20’si, hakimlik tarafından tutuklandı. Sadece 1 şüpheli, adli kontrol şartları uygulanarak serbest bırakıldı.

EMNİYET MÜDÜRÜ’NDEN AÇIKLAMA

İstanbul Emniyet Müdürü Selami Yıldız, operasyonlarda ele geçirilen uyuşturucu maddelerin sergilendiği yerleşkede personeli tebrik etti. Yıldız, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, “Uyuşturucuyla mücadelemiz kararlılıkla devam ediyor. İnsanlığın, neslin büyük düşmanı olan zehir tacirleriyle mücadelemiz kararlılıkla sürecektir.” diye konuştu.