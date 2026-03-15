İstanbul’da Uyuşturucu Operasyonu: 527 Kilo Uyuşturucu Yakalandı

Yurt genelinde uyuşturucu ile mücadele olmaya devam ediyor. Vatandaşların huzur ve güvenliğini sağlamak için emniyet güçleri, İstanbul’da başarılı operasyonlara imza attı.

EMNİYET DÜĞMEYE BASTI

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince dün gerçekleştirilen ortak operasyonda 4 tıra yönelik işlem yapıldı.

527 KİLO UYUŞTURUCU ELE GEÇİRİLDİ

Bu operasyonda, aralarında yaşı küçük 2 şüphelinin de bulunduğu toplam 7 kişi gözaltına alındı. Tırların içerisinde yapılan aramalarda ise 527 kilo 475 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.