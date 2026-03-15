İstanbul’da Uyuşturucu Operasyonu: 7 Zanlı Gözaltında

Yurt genelinde uyuşturucuyla mücadelenin kesintisiz bir şekilde sürdüğü bildirildi. Emniyet güçlerinin vatandaşların huzur ve güvenliği için göstermiş olduğu çabalar neticesinde, İstanbul’da önemli sonuçlar alındığı belirtildi.

EMNİYET UYARI PAYLAŞTI

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü ortak operasyon sonucunda, dün toplamda 4 tırda geniş kapsamlı bir denetim gerçekleştirildi.

UYUŞTURUCU MADDESİNE BÜYÜK DARBE

Bu operasyon sonucunda, aralarında yaşı küçük 2 kişinin de bulunduğu 7 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan tır aramalarında ise toplamda 527 kilo 475 gram uyuşturucu maddenin ele geçirildiği kaydedildi.