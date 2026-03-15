İstanbul’da Uyuşturucu Operasyonu: 7 Zanlı Gözaltında

Yurt genelinde uyuşturucuyla mücadelenin kesintisiz bir şekilde sürdüğü bildirildi. Emniyet güçlerinin vatandaşların huzur ve güvenliği için göstermiş olduğu çabalar neticesinde, İstanbul’da önemli sonuçlar alındığı belirtildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü ortak operasyon sonucunda, dün toplamda 4 tırda geniş kapsamlı bir denetim gerçekleştirildi.

Bu operasyon sonucunda, aralarında yaşı küçük 2 kişinin de bulunduğu 7 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan tır aramalarında ise toplamda 527 kilo 475 gram uyuşturucu maddenin ele geçirildiği kaydedildi.

Gündem

Bayram Yolculuğunda Bilet Bulmak Zorlaşıyor

Ramazan Bayramı ve okul tatilinin çakışması, şehirlerarası yolculukları artırdı; İstanbul'dan yapılan otobüs seferlerinin doluluk oranı ise yüzde 90 seviyesine yükseldi.
Gündem

İsrail’in Lübnan’a Yönelik Saldırıları Devam Ediyor

Lübnan Sağlık Bakanlığı, 2 Mart'tan bu yana İsrail saldırılarında ölü sayısının 850'ye, yaralı sayısının ise 2 bin 105'e ulaştığını bildirdi.
Gündem

Kimi Antonelli’nin Formula 1’de Tarihi Galibiyeti

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın ikinci ayağı olan Çin Grand Prix'sini, Mercedes takımının İtalyan sürücüsü Kimi Antonelli birinci sırada tamamladı.
Gündem

Dilek İmamoğlu 19 Mart Sabahını Açıkladı

Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek Kaya İmamoğlu, ülke mücadelesinin sürdüğünü belirterek, eşi adına siyasete girişini hiç istemediğini vurguladı.
Gündem

İçişleri Bakanlığı Multimedya Ekran Ceza Uygulamalarını Durdurdu

İçişleri Bakanlığı, araçlardaki multimedya ekranları için uygulanacak yaptırımların, yeni bir yönetmelik hazırlanana kadar askıya alındığını açıkladı.

