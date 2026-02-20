İstanbul’da Uyuşturucu Operasyonu İsmail Hacıoğlu Gözaltına Alındı

istanbul-da-uyusturucu-operasyonu-ismail-hacioglu-gozaltina-alindi

İSTANBUL’DA UYUŞTURUCU OPERASYONU: 25 GÖZALTI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen bir soruşturma çerçevesinde, ‘Uyuşturucu veya uyarıcı madde satın alma, kabul etme veya bulundurma ya da kullanma’, ‘Fuhşa teşvik ve aracılık etme’ ve ‘Uyuşturucu veya uyarıcı maddenin kullanımını kolaylaştırma’ suçlamalarıyla toplamda 25 birey için gözaltı kararı alındı. Operasyon kapsamında Kaan Tangöze, Murat Dalkılıç, İsmail Hacıoğlu ve diğer 18 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyet işlemleri tamamlandıktan sonra sağlık kontrolünden geçirilip İstanbul Adalet Sarayı’na sevk edildiği bildirildi. Sulh Ceza Hakimliği’ne çıkarılan şüphelilerden beşi tutuklanırken, 12 kişiye adli kontrol tedbiri uygulandı.

İFADELER ORTAYA ÇIKTI

Gözaltına alınan kişiler arasında yer alan oyuncu İsmail Hacıoğlu’nun savcılıktaki ifadesi ortaya çıktı. Hacıoğlu, şu sözleri aktardı: “Daha önce Hollanda’da bulunduğum bir zamanda merakımdan dolayı esrar isimli uyuşturucu maddeyi kullandım. Bu şekilde ilk kez bu maddeyi deneyimledim. Zaman zaman bu maddeyi kullandığım dönemler oldu.” Hacıoğlu, uyuşturucu maddeleri sosyal medya üzerinden temin ettiğini belirtti ve “Bu kişileri yüz yüze hiçbir zaman görmedim.” ifadesinde bulundu.

PIŞMANLIK DUYGUSU

Hacıoğlu, meydana gelen olayla ilgili olarak, “Madde kullandığım için pişmanım” dedi ve şöyle devam etti: “Aktörlük mesleği gereği stresli dönemler geçirmem sebebiyle rahatlamak amacıyla bu maddeye yönelmiştim. Esrar dışındaki herhangi bir uyuşturucu madde kullanmadım.” Üzerine atılı suçlamaları kabul eden oyuncu, gözaltına alınmadan önce bir dizi projesi nedeniyle Ayvalık’ta bulunduğunu ve bunun nedeniyle evinde bir miktar uyuşturucu madde bulunduğunu ifade etti.

SERBEST BIRAKILDI

Hacıoğlu, savcılıktaki işleminin ardından serbest bırakıldığı belirtildi.

FLAŞ FLAŞ FLAŞ

Gündem

Mersin’de Yasa Dışı Bahis Şebekesine Operasyon

Mersin'de yasa dışı bahis oynattıkları öne sürülen 16 kişiden 9'u tutuklandı. Gözaltına alınan şüphelilerin sorgulamaları devam ediyor.
Gündem

Ramazan İçin Sağlıklı Beslenme Önerileri Açıklandı

Sabri Ülker Vakfı Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Zehra Büyüktuncer Demirel, Ramazan’da enerji ve metabolik denge için sahur ile iftarda dengeli beslenmenin önemini vurguladı.
Gündem

Diyarbakır’da Silahlı Kavga: İki Yaralı Hastaneye kaldırıldı

Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinde meydana gelen silahlı çatışmada iki kişi yaralandı ve ambulanslarla hastanelere sevk edildi.
Gündem

Cezaevi Firarisi 40 Dakikalık Kovalamaca İle Yakalandı

Bolu'da dur ihtarına uymayan bir cezaevi firarisi, yaklaşık 40 dakika süren kovalamacanın sonunda orman yolunda yakalandı.
Gündem

Akyar Mahallesi’nde Feci Kaza İki Can Aldı

Denizli Tavas'ta bir kamyonetin refüjü geçerek minibüsle çarpışması sonucunda kamyonet sürücüsü ve oğlu hayatını kaybederken, minibüs sürücüsü yaralandı.

Haber Aktüel, son dakika haberler servis eden, reklamsız bir haber sitesidir.