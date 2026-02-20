İstanbul’da Uyuşturucu Operasyonu İsmail Hacıoğlu Gözaltına Alındı

İSTANBUL’DA UYUŞTURUCU OPERASYONU: 25 GÖZALTI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen bir soruşturma çerçevesinde, ‘Uyuşturucu veya uyarıcı madde satın alma, kabul etme veya bulundurma ya da kullanma’, ‘Fuhşa teşvik ve aracılık etme’ ve ‘Uyuşturucu veya uyarıcı maddenin kullanımını kolaylaştırma’ suçlamalarıyla toplamda 25 birey için gözaltı kararı alındı. Operasyon kapsamında Kaan Tangöze, Murat Dalkılıç, İsmail Hacıoğlu ve diğer 18 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyet işlemleri tamamlandıktan sonra sağlık kontrolünden geçirilip İstanbul Adalet Sarayı’na sevk edildiği bildirildi. Sulh Ceza Hakimliği’ne çıkarılan şüphelilerden beşi tutuklanırken, 12 kişiye adli kontrol tedbiri uygulandı.

İFADELER ORTAYA ÇIKTI

Gözaltına alınan kişiler arasında yer alan oyuncu İsmail Hacıoğlu’nun savcılıktaki ifadesi ortaya çıktı. Hacıoğlu, şu sözleri aktardı: “Daha önce Hollanda’da bulunduğum bir zamanda merakımdan dolayı esrar isimli uyuşturucu maddeyi kullandım. Bu şekilde ilk kez bu maddeyi deneyimledim. Zaman zaman bu maddeyi kullandığım dönemler oldu.” Hacıoğlu, uyuşturucu maddeleri sosyal medya üzerinden temin ettiğini belirtti ve “Bu kişileri yüz yüze hiçbir zaman görmedim.” ifadesinde bulundu.

PIŞMANLIK DUYGUSU

Hacıoğlu, meydana gelen olayla ilgili olarak, “Madde kullandığım için pişmanım” dedi ve şöyle devam etti: “Aktörlük mesleği gereği stresli dönemler geçirmem sebebiyle rahatlamak amacıyla bu maddeye yönelmiştim. Esrar dışındaki herhangi bir uyuşturucu madde kullanmadım.” Üzerine atılı suçlamaları kabul eden oyuncu, gözaltına alınmadan önce bir dizi projesi nedeniyle Ayvalık’ta bulunduğunu ve bunun nedeniyle evinde bir miktar uyuşturucu madde bulunduğunu ifade etti.

SERBEST BIRAKILDI

Hacıoğlu, savcılıktaki işleminin ardından serbest bırakıldığı belirtildi.