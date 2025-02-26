İstanbul’da Uyuşturucu Tacirlerine Büyük Operasyon

İSTANBUL’DA UYUŞTURUCU OPERASYONU

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya platformunda İstanbul’da gerçekleştirilen uyuşturucu ve uyarıcı madde ticaretiyle mücadele amacıyla düzenlenen “Narkokapan-14: Şehit Bora Barış Güler” adlı operasyon hakkında bilgi sundu. Bu operasyon, Gaziosmanpaşa ve Kağıthane ilçeleri merkezli olarak sokak satıcılarına yönelik eş zamanlı olarak yapıldı.

ELE GEÇİRİLEN MADDELER VE TUTUKLAMALAR

Operasyon sırasında 25,5 kilogram eroin, 17 kilogram sentetik uyuşturucu, çeşitli miktarlarda skunk, kokain ve uyuşturucu hapların yanı sıra 3 hassas terazi, 4 ruhsatsız tabanca, 1 ruhsatsız pompalı tüfek ve önemli miktarda döviz ile Türk Lirası ele geçirildi. Bakan Yerlikaya, operasyon neticesinde 153 şüphelinin yakalandığını duyurdu.

UYUŞTURUCUYLA MÜCADELEDE TOPLUMSAL SORUMLULUK

Bakan, “Geleceğimiz olan gençlerimizi uyuşturucudan uzak tutmak, hepimizin ortak görevi. Uyuşturucu ile ilgili şüphelendiğiniz bir durum varsa 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirin. Biz gereğini yapalım.” diyerek bu konudaki toplumsal sorumluluğa dikkat çekti.