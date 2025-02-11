İstanbul’da Yarın Tüm Okullar Tatil!

İSTANBUL’DA KAR YAĞIŞI ETKİSİNİ SÜRDÜRÜYOR

İstanbul Valisi Davut Gül, yaptığı açıklamada “İstanbul genelinde etkisini sürdüren kar yağışı, soğuk havanın da etkisiyle yaşamı olumsuz yönde etkilemektedir. Meteorolojik verilere göre kar yağışı ve soğuk havanın şehir genelinde etkisini devam ettirmesi beklenmektedir.” değerlendirmesinde bulundu.

EĞİTİME ARA VERİLİYOR

Bu nedenle 12.02.2025 Çarşamba günü İstanbul genelindeki tüm eğitim kurumlarında eğitim – öğretime bir gün süreyle ara veriliyor.

IDARE İZNİ UYGULAMASI

Vali Gül, “Öte yandan, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelliler, kronik hastalığı bulunanlar ve hamile personelimiz de 12.02.2025 Çarşamba günü idari izinli sayılacaktır.” şeklinde ekledi.