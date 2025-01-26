İstanbul’da Yasadışı Bahis Operasyonu: 14 Gözaltı

BAHİS SUÇLULARINA OPERASYON

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, kamuoyunda ‘Yasa dışı bahis’ olarak bilinen ‘7258 sayılı Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun’a muhalefet’ suçunu işleyenler üzerine yürütülen soruşturma kapsamında, yasa dışı bahis sitelerine para yatırmalarına aracılık eden şüphelilere yönelik bir operasyon gerçekleştirdi.

YATIRIM YAPANLARA GÖZALTI

Esenyurt, Beyoğlu, Esenler, Güngören ve Beylikdüzü ilçelerinde belirlenen 6 adrese aynı anda operasyon yapıldı. Yapılan operasyonda, 3’ü çocuk olmak üzere toplam 14 kişi gözaltına alındı. Gerçekleştirilen aramalarda ele geçirilen malzemeler arasında 1 otomatik silah, 1 tabanca, 8 fişek, 4 farklı banka kartı, 4 hard disk, yasadışı bahis işlemlerinde kullanılan 10 bilgisayar, 18 telefon ve 21 SIM kart yer aldı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri şu an devam ediyor.