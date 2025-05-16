İstanbul’da Yaşam Maliyeti 90 Bin TL

İPA VERİLERİNE GÖRE YAŞAM MALİYETİ ARTISINA GÖZ ATILDI

İstanbul Planlama Ajansının (İPA) açıkladığı verilere göre, nisan ayında dört kişilik bir ailenin ortalama yaşam maliyeti 90 bin 32 TL’ye ulaştı. Geçen yılın aynı dönemine göre yaşam maliyeti yüzde 51,7 oranında artarken, eğitim ve konut harcamaları en yüksek fiyat artışını gösterdi. İstanbul’da yaşam maliyeti hızla yükselmeye devam ediyor. İPA’nın nisan ayı verilerine göre, dört kişilik bir ailenin ortalama yaşam maliyeti 90 bin 32 TL olarak hesaplandı. Bu, bir önceki aya göre yüzde 2,9’luk, geçen yılın aynı dönemine göre ise yüzde 51,7’lik bir artışa işaret ediyor.

EĞİTİM HARCMALARI DİKKAT ÇEKİYOR

İPA’nın araştırmasında, temel tüketim harcamaları dokuz ana kategori altında incelendi. En dikkat çeken artış eğitimin harcamalarında gerçekleşti ve yıllık artış oranı yüzde 125’e ulaştı. Eğitim harcamalarını, yüzde 81,3 ile konut harcamaları ve yüzde 51,2 ile kişisel bakım, temizlik ve sağlık harcamaları izledi.

İLETİŞİM HARCAMALARINDAKİ ARTISLAR

Aylık bazda yapılan incelmede en yüksek artış ise iletişim kategorisinde kaydedildi. Nisan ayında iletişim harcamalarında yüzde 7,9 oranında bir artış görüldü, ardından konut harcamaları yüzde 7,6 ile geldi. Giyim ve aksesuar kategorisinde aylık bazda yüzde 2,6, toplu ulaşım ve yakıt harcamalarında ise yüzde 1,9 oranında bir düşüş yaşandı. Ancak bu kalemlerde yıllık artış sırasıyla yüzde 19,3 ve yüzde 41,7 olarak belirlendi.

BARINMA HARCAMALARI İSTANBUL’DA ARTIYOR

Barınma harcamaları, hem aylık hem de yıllık bazda İstanbul’daki yaşam maliyetlerini artıran en önemli kalem olmaya devam ediyor. Yüzde 81’i aşan yıllık artış oranı, özellikle kiralar ve konutla bağlantılı giderlerdeki artışın sürdüğünü gösteriyor.