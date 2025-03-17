İstanbul’da Yeni Vale Ücret Düzenlemesi

İSTANBUL’DA YÜKSEK VALE ÜCRETLERİNE YENİ DÜZENLEME

İstanbul’da dikkat çeken konulardan bir tanesi olan yüksek vale ücretleri üzerine İstanbul Valiliği yeni bir düzenleme getirdi. Bebek, Etiler, Nişantaşı ve Levent gibi eğlence mekânlarının yoğun olduğu bölgelerde vale hizmet bedellerinin yüksekliği vatandaşlarda rahatsızlık doğururken, İstanbul Ticaret Odası (İTO) tarafından valilik kararı ile vale hizmetleri için belirlenen azami fiyat tarifesine Kasım ayında yüzde 20-25 arasında değişen oranlarda zam kararı alındı. Bu, ikinci kez yapılan artırma, İTO’nun Mart ayındaki meclis toplantısında tartışmalara yol açsa da oy çokluğu ile onaylandı.

YENİ TARİFE UYGULAMALARI

Yeni düzenlemeye göre azami vale hizmeti ücreti, otopark ücreti hariç olmak üzere alışveriş merkezlerinde 250-375 TL, hastanelerde 190-250 TL, otel, restoran ve eğlence merkezlerinde ise 310-500 TL olarak uygulanacak. Havalimanlarında ise vale ücreti 500 TL’den 600 TL’ye çıkarıldı. Ülke genelinde İstanbul’daki ilçeler üç bölgeye ayrılarak değişen fiyatlandırma uygulaması getirildi. Vale hizmetlerinin en yoğun talep gördüğü Bakırköy, Beşiktaş, Beyoğlu, Fatih, Kadıköy, Üsküdar, Sarıyer ve Şişli’yi kapsayan 1. Bölge’de AVM’ler için 375 TL, hastaneler için 250 TL, otel, restoran ve eğlence merkezlerinde ise tavan fiyat olarak 500 TL uygulanacak.

Adalar, Ataşehir, Avcılar, Bahçelievler, Başakşehir, Bağcılar, Bayrampaşa, Beykoz, Beylikdüzü, Büyükçekmece, Esenyurt, Eyüpsultan, Güngören, Kağıthane, Kartal, Küçükçekmece, Maltepe, Pendik, Ümraniye, Tuzla ve Zeytinburnu’nu kapsayan 2. Bölge’de AVM’ler için azami vale ücreti 310 TL, hastanelerde 190 TL, otel, restoran ve eğlence mekanlarında ise 375 TL olarak belirlenirken, Arnavutköy, Çatalca, Çekmeköy, Esenler, Gaziosmanpaşa, Sancaktepe, Silivri, Sultanbeyli, Sultangazi ve Şile’yi kapsayan 3. Bölge’de ise azami vale hizmeti ücretleri AVM’lerde 250 TL, hastanelerde 190 TL, oteller, restoranlar ve eğlence merkezlerinde ise 310 TL olarak uygulanacak.

VALE ÇALIŞANLARININ SAYISI ARTIYOR

Bu fiyatlar, İTO’ya bağlı kuruluşlar için geçerli olacak. Ayrıca İstanbul Havalimanı ve Sabiha Gökçen Havalimanı’ndaki 500 TL’lik azami fiyat tarifesi Kasım ayında 600 TL’ye çıkarıldı. Türkiye genelindeki verilere göre bu alanda 20 binden fazla kişi istihdam ediliyor. İstanbul Valiliği, yeni düzenlemeyle birlikte tüketicilerin korunmasını ve sektördeki denetimsizliğin önüne geçmeyi hedefliyor. Valilik, 2020 yılında çıkan yönetmelikle bu mesleği tanımlamış ve standartlar belirlemişti. 2023 yılına kadar sektördeki tüm çalışanların mesleki yeterlilik belgesi alması şart koşulması üzerine Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı Mesleki Yeterlilik Kurumu görevli kılındı. Vale olmak isteyenler bu kurumlara başvurarak eğitim alıyor ve ardından girdikleri sınavlarla mesleki yeterlilik kazanıyor.