İstanbul’da Yıkım Kararı: Paraliaki Yıkılacak!

PARALİAKİ BALIK RESTORANI YIKIM KARARI ALDI

İstanbul Bebek’teki Boğaziçi Sit Alanı Öngörünüm Bölgesi içerisinde yer alan Paraliaki Balık Restoranı hakkında ruhsatsız inşaat yapıldığı iddiaları nedeniyle yıkım kararı alınmıştı. Restoran avukatları bu karara itiraz ederek yürütmenin durdurulmasını istedi. Ancak mahkeme, bu talebi kabul etmedi. Yıkım işlemlerine devam edileceği belirtildi. Özellikle bu bölgede projelere aykırı olarak inşaat yapan birçok mekana da yıkım kararı verilmişti. İşletmeler, bu durumu yargıya taşıyarak idarenin kararının durdurulmasını talep etti. Süreç devam ederken Paraliaki için alınan ilk karar dikkat çekti.

İDARE MAHKEMESİ YIKIM TARİHİNİ BELİRLEDİ

Habertürk TV’den Ceylan Sever’in haberine göre, İstanbul 11. İdare Mahkemesi’nin verdiği karara göre; 26 Mayıs 2025 tarihinde saat 10.00’da yıkım işleminin MRB Restaurant ve Turizm İşletmeciliği Ticaret Anonim Şirketi (Paraliaki Bebek) için gerçekleştirileceği bildirildi. Restoran avukatı, Boğaziçi İmar Şube Müdürlüğü’nün Boğaziçi Kanunu gereği ruhsat olmadan inşaat yapıldığına dair yıkım kararının hukuka aykırı olduğunu savunarak yürütmenin durdurulmasını ve kararın iptalini talep etti.

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI DAVADA MÜDAHİL OLDU

Kültür ve Turizm Bakanlığı, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na karşı restoranın açtığı davada İBB’nin yanında müdahil olma talebinde bulundu. İdare Mahkemesi, Bakanlık’nın bu talebini kabul etti. Ancak mahkeme heyeti, “İdari işlemin açıkça hukuka aykırı olması durumunda ve uygulandığında telafisi güç ve imkansız zararların doğması” halinde yürütmenin durdurulabileceğine dikkat çekti. Fakat restoranın yürütmenin durdurulması talebi, bu şartların oluşmaması nedeniyle reddedildi. Kararda itiraz yola açık olduğu ifade edildi ve bu karar doğrultusunda restoranın yıkım işlemlerinin devam edeceği belirtildi.