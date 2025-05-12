İstanbul’da Zirve Bekleniyor! Putin Geliyor

SAVAŞIN SEBEP OLDUĞU KAYIPLAR

2022 yılında başlayan savaş pek çok can aldı ve binlerce insan hayatını kaybetti. Bu çatışmaların sona ermesi için ateşkesin kapıda olduğu belirtildi. Dün Moskova’da düzenlenen basın toplantısında, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin Ukrayna’ya üçüncü kez ateşkes ilan ettiklerini duyurdu. Bu çerçevede, Putin, Ukrayna ile 15 Mayıs’ta İstanbul’da ön koşulsuz doğrudan görüşmelerin yeniden başlamasını önerdi. Türkiye’nin Rusya-Ukrayna müzakereleri sürecindeki rolüne dikkat çekti ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yarın görüşeceğini ifade etti.

ZELENSKY’DEN ATEŞKESE YANIT

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky, Putin’in ateşkes açıklamasına ve İstanbul’daki görüşme teklifine cevap verdi. “Perşembe günü Türkiye’de Putin’i bekliyor olacağım” diyen Zelensky, Rusların gelemeyeceklerine dair bir bahane aramamalarını umduğunu belirtti. “Yarından itibaren tam ve kalıcı bir ateşkes bekliyoruz. Öldürmeleri uzatmanın bir anlamı yok” şeklinde konuştu.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Moskova’daki basın toplantısında, “Ukrayna’da üçüncü kez ateşkes ilan ediyoruz” ifadelerini kullandı ve Ukrayna ile 15 Mayıs’ta İstanbul’da doğrudan görüşmelerin yeniden başlatılmasını önerdi. Ayrıca, Türkiye’nin müzakerelerdeki rolünün önemine değinerek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yapacağı görüşmeye atıfta bulundu ve “Türkiye’de müzakerelerin yapılması için böyle bir fırsat sağlamasını rica ediyorum. Ukrayna ile ciddi müzakereler yapmaya kararlıyız” diye ekledi.