İstanbul’daki 50 Yıllık Semt Pazarı Kapatıldı

SEMT PAZARININ KAPATILMASI İÇİN DANIŞTAY KARARI

Avcılar’da yaklaşık 50 yıldan beri hizmet veren semt pazarı, açılan dava sonucunda Danıştay kararıyla kapatıldı. Denizköşkler Mahallesi’nde Ahmet Kaya Caddesi ve çevresindeki sokaklarda pazar günleri açılan yaklaşık 500 tezgaha yönelik bazı mahalleliler, bu tür yerlerin günümüz koşullarına uygun olmadığını, sağlıklı bir çevrede yaşam haklarının ihlal edildiğini ve olağanüstü durumlarda ambulans, itfaiye gibi hizmetlerin engellendiğini belirtti. 2012 yılında İstanbul 9’uncu Bölge İdare Mahkemesi’nde dava açan mahalleliler, bu durumun bir kişinin zamanında müdahale edilememesi nedeniyle yaşamını yitirmesine sebep olduğunu ifade etti. Dava, 4 yıl önce Danıştay tarafından onaylandı. Dava sahipleri esnafı ve alışveriş ihtiyacı olanları mağdur etmemek amacıyla karardan 1,5 yıl feragat etti. Ancak bu süre zarfında pazarın başka bir yere taşınması konusunda herhangi bir adım atılamadı.

DAVA SÜRECİ VE SONUCU

Benzer şikayetlerin artması üzerine, başka kişiler yeni bir dava açtı. İstanbul 6’ncı Bölge İdare Mahkemesi bu başvuruyu olumsuz değerlendirince dosya Danıştay’a gönderildi. Danıştay 4’üncü Dairesi 2024/1107 Esas numarası ile 2024/6059 numaralı kararında, Avcılar İlçesi’nde kurulan semt pazarının taşınması veya kaldırılması talebini değerlendirdi. Kararda, pazarın bulunduğu alanda yaşayanların bu durumdan rahatsız olduğu, evlerine giriş çıkışların, esnafın ise işlerinin bu pazardan etkilenmesi konularına vurgu yapıldı. “Her hafta günlük yaşamları bu olaydan etkilenen semt sakinlerinden uzun süreli olarak bu fedakarlığa katlanmalarının beklenemeyeceği” ifadesine yer verildi. Bilirkişi raporunda, pazar tezgahlarının yoğun trafik ve yapılaşmanın bulunduğu caddede ulaşım ve belediye hizmetlerini olumsuz etkilediği belirtildi.

BELEDİYEYE TEBLİGAT YAPILDI

Davayı kaybeden Avcılar Belediyesi, daha önce açılan davadan feragat edildiğini ve pazar yerinin kaldırılması için herhangi bir taahhütte bulunmadığını savundu. Yüksek mahkeme dosyayı inceledikten sonra pazarın kapatılması veya taşınması gerektiğine karar verdi ve bu karar 2024 yılının sonlarına doğru Avcılar Belediyesi’ne iletildi. Noter aracılığıyla tebligat yapıldıktan sonra yasal sürenin dolmasının ardından, Avcılar Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri 2 Şubat’tan itibaren semt pazarının bulunduğu caddelerde pazar açılmayacağı konusunda bilgi verdi. Belediye, pazar günleri ilgili bölgede tezgah açılmasına izin verilmeyeceğini ve yeni yer arayışının sürdüğünü duyurdu.