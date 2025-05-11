Gündem

İstanbul’daki 6.2 Deprem Korku Yarattı!

istanbul-daki-6-2-deprem-korku-yaratti

DEPREM SONRASI GÖÇ DALGASI

İstanbul’da meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki depremin ardından, vatandaşların deprem korkusu yeniden ortaya çıktı. Başta beyaz yakalı ve uzaktan çalışan bireyler, İstanbul’a göre daha güvende olduklarını düşündükleri Ege ve Akdeniz bölgelerine taşınmaya başladı.

UZAKTAN ÇALIŞMA MODELİ ETKİLİ OLDU

Pandemi döneminde birçok şirkette uygulamaya geçirilen uzaktan çalışma modeli, kalıcı bir hale gelmesiyle birlikte, vatandaşların bu kararı daha kolay almalarını sağladı. Özellikle İstanbul’un çeşitli ilçelerinde kiralık konut ve iş yeri sayısının arttığı gözlemlendi.

ÖNEMLİ

Gündem

Güvensiz Oyuncağın Toplanması Süreci Başladı

Ticaret Bakanlığı, sağlık açısından risk taşıdığı tespit edilen bir oyuncağın piyasada satılmasını engelledi.
Gündem

Balıkçılar Açık Denizde Kayboldu!

Peru'dan açılan ve tekneleri arızalanarak 55 gün denizde kalan beş balıkçı, başka bir ekip tarafından kurtarıldı. Hayatta kalmak için yağmur ve deniz suyu tükettiler.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.