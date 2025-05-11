İstanbul’daki 6.2 Deprem Korku Yarattı!

DEPREM SONRASI GÖÇ DALGASI

İstanbul’da meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki depremin ardından, vatandaşların deprem korkusu yeniden ortaya çıktı. Başta beyaz yakalı ve uzaktan çalışan bireyler, İstanbul’a göre daha güvende olduklarını düşündükleri Ege ve Akdeniz bölgelerine taşınmaya başladı.

UZAKTAN ÇALIŞMA MODELİ ETKİLİ OLDU

Pandemi döneminde birçok şirkette uygulamaya geçirilen uzaktan çalışma modeli, kalıcı bir hale gelmesiyle birlikte, vatandaşların bu kararı daha kolay almalarını sağladı. Özellikle İstanbul’un çeşitli ilçelerinde kiralık konut ve iş yeri sayısının arttığı gözlemlendi.