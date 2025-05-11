Gündem

İstanbul’daki 6.2 Deprem Korku Yarattı!

istanbul-daki-6-2-deprem-korku-yaratti

DEPREM KORKUSU YENİ GÖÇLERİ TETİKLİYOR

İstanbul’da 6.2 büyüklüğündeki depremin ardından, vatandaşlar arasında bir korku oluştu. Özellikle beyaz yakalı ve uzaktan çalışan bireyler, İstanbul’un güvenli olmadığını düşünerek Ege ve Akdeniz bölgelerine göç etmeye başladı.

UZAKTAN ÇALIŞMA MODELİ GÖÇÜ KOLAYLAŞTIRIYOR

Pandemi sürecinde birçok firma uzaktan çalışma modeline geçti ve bu durumun kalıcı hale gelmesi, vatandaşların göç etme kararını daha da kolaylaştırıyor. İstanbul’daki bazı ilçelerde, kiralık ev ve iş yeri sayısında artış gözlemleniyor.

ÖNEMLİ

Gündem

Bolu Dağı’nda Sis, Trafiği Olumsuz Etkiledi

Düşen hava sıcaklıkları yüksek bölgelerde sis oluşumuna neden olurken, trafik akışı ise daha kontrollü hale geldi. Yetkililer sürücüleri mesafe korumaya teşvik ediyor.
Gündem

Trafikte 498 Bin 666 Sürücüye İşlem Yapıldı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Mayıs ayının ilk haftasında 3 milyon 600 bin araç üzerinde gerçekleştirilen trafik denetimlerini açıkladı. Denetimlerin detayları sosyal medya aracılığıyla paylaşıldı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.