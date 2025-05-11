İstanbul’daki 6.2 Deprem Korku Yarattı!

DEPREM KORKUSU YENİ GÖÇLERİ TETİKLİYOR

İstanbul’da 6.2 büyüklüğündeki depremin ardından, vatandaşlar arasında bir korku oluştu. Özellikle beyaz yakalı ve uzaktan çalışan bireyler, İstanbul’un güvenli olmadığını düşünerek Ege ve Akdeniz bölgelerine göç etmeye başladı.

UZAKTAN ÇALIŞMA MODELİ GÖÇÜ KOLAYLAŞTIRIYOR

Pandemi sürecinde birçok firma uzaktan çalışma modeline geçti ve bu durumun kalıcı hale gelmesi, vatandaşların göç etme kararını daha da kolaylaştırıyor. İstanbul’daki bazı ilçelerde, kiralık ev ve iş yeri sayısında artış gözlemleniyor.