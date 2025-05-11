İstanbul’daki 6.2 Deprem Korku Yarattı. Göç Ege’ye ve Akdeniz’e Başladı

İSTANBUL’DA DEPREM KORKUSU VE GÖÇ EDENLER

İstanbul’da gerçekleşen 6.2 büyüklüğündeki deprem, vatandaşlarda ciddi bir korku ve endişe hissettirdi. Bu durum, özellikle beyaz yakalı ve uzaktan çalışan bireylerin Ege ile Akdeniz bölgelerine göç etme isteğini artırdı.

UZAKTAN ÇALIŞMA MODELİ VE HAREKETE GEÇİŞ

Pandemi döneminde pek çok işletmede uygulanan uzaktan çalışma modeli, bu vatandaşların yeni yaşam alanlarını belirlemesini kolaylaştırdı. Özellikle İstanbul’un belirli bölgelerinde kiralık ev ve iş yeri miktarının arttığı gözlemleniyor.

DEPREM SONRASI GAYRİMENKUL PİYASASI

Elde edilen bilgilere göre, İstanbul’daki deprem korkusu, gayrimenkul piyasasını da etkilemiş durumda. Kiralık yer bulma ihtiyacı artarken, bu durum yeni fırsatlar ve değişikliklere yol açıyor.