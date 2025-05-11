Gündem

İstanbul’daki 6.2 Deprem Korku Yarattı. Göç Ege’ye ve Akdeniz’e Başladı

istanbul-daki-6-2-deprem-korku-yaratti-goc-ege-ye-ve-akdeniz-e-basladi

İSTANBUL’DA DEPREM KORKUSU VE GÖÇ EDENLER

İstanbul’da gerçekleşen 6.2 büyüklüğündeki deprem, vatandaşlarda ciddi bir korku ve endişe hissettirdi. Bu durum, özellikle beyaz yakalı ve uzaktan çalışan bireylerin Ege ile Akdeniz bölgelerine göç etme isteğini artırdı.

UZAKTAN ÇALIŞMA MODELİ VE HAREKETE GEÇİŞ

Pandemi döneminde pek çok işletmede uygulanan uzaktan çalışma modeli, bu vatandaşların yeni yaşam alanlarını belirlemesini kolaylaştırdı. Özellikle İstanbul’un belirli bölgelerinde kiralık ev ve iş yeri miktarının arttığı gözlemleniyor.

DEPREM SONRASI GAYRİMENKUL PİYASASI

Elde edilen bilgilere göre, İstanbul’daki deprem korkusu, gayrimenkul piyasasını da etkilemiş durumda. Kiralık yer bulma ihtiyacı artarken, bu durum yeni fırsatlar ve değişikliklere yol açıyor.

ÖNEMLİ

Gündem

Yeni Papa’nın İlk Pazar Duası

Papa 14. Leo, Aziz Petrus Meydanı'nda dua eden kalabalığa Ukrayna'da kalıcı barış ve Gazze'de ateşkes çağrısında bulundu.
Gündem

Trafik Denetimlerinde 498 Bin 666 İşlem

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 1-8 Mayıs tarihleri arasında 3.6 milyon araç denetimi yapıldığını sosyal medya üzerinden açıkladı. Trafik denetimlerinin detaylarını paylaştı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.