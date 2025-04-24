Gündem

İstanbul’daki Deprem KÖPRÜ VE TÜNELLERİ Etkilemedi

istanbul-daki-deprem-kopru-ve-tunelleri-etkilemedi

DEPREM BÜYÜKLÜĞÜ VE ETKİLERİ

İstanbul’un Silivri ilçesi açıklarında 6,2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Bu sarsıntı, kentte yıkıma neden olmadan geçti. Ancak, deprem vatandaşlar arasında panik yarattı ve birçok İstanbullu, dün geceyi sokaklarda geçirmek durumunda kaldı.

ALET VE YAPILARDAKİ DURUM

Ulaştırma Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, deprem sonrasında kentin ana ulaşım hatlarıyla ilgili bilgiler verdi. Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Marmaray, Avrasya Tüneli, Osmangazi Köprüsü ve Çanakkale Köprüsü’nün depremden etkilenen bölgede bulunduğunu hatırlatan Bakan Uraloğlu, bu yapılarla ilgili herhangi bir sorun olmadığını belirtti. Ayrıca, İstanbul’un önemli ulaşım yolları olan D-100 Karayolu, TEM Otoyolu ve Kuzey Marmara Otoyolu’nda da sıkıntı yaşanmadığını kaydetti.

ÖNEMLİ

Gündem

İstanbul’da Deprem Sonrası Kritik Uyarılar

Silivri'de 6.2 büyüklüğünde deprem sonrası yetkililer 266 artçı sarsıntı kaydedildiğini duyurdu. Bakanlar, riskli binalara giriş yapılmaması konusunda uyarıda bulundu.
Flaş

“200 YILLIK GECİKME VAR, BÜYÜK DEPREM YAKLAŞIYOR!”

Silivri açıklarında 6.2 büyüklüğündeki deprem, İstanbul'da paniğe yol açtı. Uzmanlar, İstanbul'un deprem riski hakkında uyarılarda bulunarak büyük bir depremin yaklaşabileceğini vurguladı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.