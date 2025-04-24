İstanbul’daki Deprem KÖPRÜ VE TÜNELLERİ Etkilemedi

DEPREM BÜYÜKLÜĞÜ VE ETKİLERİ

İstanbul’un Silivri ilçesi açıklarında 6,2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Bu sarsıntı, kentte yıkıma neden olmadan geçti. Ancak, deprem vatandaşlar arasında panik yarattı ve birçok İstanbullu, dün geceyi sokaklarda geçirmek durumunda kaldı.

ALET VE YAPILARDAKİ DURUM

Ulaştırma Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, deprem sonrasında kentin ana ulaşım hatlarıyla ilgili bilgiler verdi. Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Marmaray, Avrasya Tüneli, Osmangazi Köprüsü ve Çanakkale Köprüsü’nün depremden etkilenen bölgede bulunduğunu hatırlatan Bakan Uraloğlu, bu yapılarla ilgili herhangi bir sorun olmadığını belirtti. Ayrıca, İstanbul’un önemli ulaşım yolları olan D-100 Karayolu, TEM Otoyolu ve Kuzey Marmara Otoyolu’nda da sıkıntı yaşanmadığını kaydetti.