İstanbul’daki Deprem Üzerine Uyarılar Yapıldı

DEPREM SONRASI ARTÇI SARPINTILAR VE RİSKLER

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’nın (AFAD) verilerine göre, dün saat 12.49’da Silivri açıklarında gerçekleşen 6.2 büyüklüğündeki depremin ardından saat 09.00’a kadar 266 artçı sarsıntı kaydedildi. Yetkililer, “önümüzdeki günlerde yeni artçıların meydana gelebileceğini” ve “vatandaşların dikkatli olması gerektiğini” vurguladı.

Bakanlardan İlk Değerlendirmeler

Depremin ardından İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum son durum hakkında değerlendirme yaptı. Bakan Yerlikaya, “Saha taramaları ve 112 Acil Çağrı Merkezimize gelen ihbarlar değerlendirildi. Çok şükür can kaybı yaşanmadı. Deprem kaynaklı yaralı yok” dedi. 16 bin 712 çağrı aldıklarını, bunlardan 995’inin depremle ilgili acil yardım talebi olduğunu belirtti. Ayrıca, “903 araç ve 11 bin 482 personel görevlendirildi. Barınma talebi olan 51 bin vatandaşımız camilerde, 50 bine yakın vatandaşımız ise okullarda ve lojmanlarda barındırıldı” şeklinde bilgi vererek, “99 Kızılay’a ait olmak üzere ikram aracı, 286 araç ve 1508 personel ve gönüllü sayısına ulaştık” ifade etti.

Barınma ve Dağıtım Çalışmaları

Bakan, “308 dağıtım noktasında çorba, kumanya ve su dağıtıldı. Bütün arkadaşlarımın her birine Bakan olarak teşekkür ediyorum. Devletimiz tüm kurumlarıyla beraber ayaktadır. Evlerine girmeyen vatandaşlarımızın güvenliğiyle ilgili güvenlik birimlerimiz cansiperane onları beklediler” dedi. Ayrıca, “Riskli olduğu düşünülen binalara girilmemesini, 112’ye arayıp bilgi vermesini ve artçılara karşı da tedbiri elden bırakmamasını” önemle rica etti.

Bakan Kurum’dan Hasar Tespit Açıklaması

Bakan Kurum ise durum değerlendirmesinde, “Dün öğle saatlerinde 6.2 büyüklüğündeki deprem nedeniyle hepimiz bir endişe ve korkuya kapıldık” sözlerini kullandı. Afet bölgesine hızla hareket ettiklerini belirten Kurum, “39 ilçemizde kaymakamlıklarımız nezdinde AFAD koordinasyonları hizmete geçti. 1399 yapı ihbarı aldık. Ekipler incelemelerini yaptılar. 7 binamız az hasarlı bunun dışında hasar söz konusu değil” dedi. Ayrıca, “Fatih’te metruk bir bina yıkıldı. Saha çalışmalarına devam ediyoruz. 3 bin hasar tespit ekibi İstanbul’da incelemeleri gerçekleştirecek. 28 bin 500 kamu binasına ilişkin incelemeleri başlattık” diye ekledi.