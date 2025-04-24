İstanbul’daki Deprem Yunan Basınında Konuşuldu

İstanbul’u depremler salladı. Silivri açıklarında dünkü 6,2 büyüklüğündeki deprem, Yunanistan’ı da alarma geçirdi.

TEHLİKELİ FAY HAKKINDA AÇIKLAMALAR

İstanbul’u etkileyen 6,2 büyüklüğündeki depremin ardından Yunan medyasına bilgi veren uzmanlar, Marmara’da büyük ve riskli bir fay olduğuna dikkat çekti. OPEN TV’ye konuşan sismolog Kostas Papazachos, “Fay çok büyük, İstanbul’a çok yakın ve zor bir geçmişi var. Son 300 yılda, bölgede eşi benzeri görülmemiş hasarlara yol açan çok büyük depremler meydana getirmedi. Önümüzdeki 5-10 yıl içinde böyle bir depremin olması gerektiğini öngören bir dizi model var. Bu çok tehlikeli ve büyük bir depremin çok ağır sonuçları olacaktır” şeklinde konuştu.

GELECEK TEHLİKELERİN İŞARETİ

Papazachos, İstanbul’un büyük bir metropol olmasının gelecekteki bir depremin etkilerini artırabileceğini belirtti. “Gelecekteki bir depremin 7 Richter’e yakın olacağını çünkü 7’lerin bu fay üzerindeki tipik depremler olduğunu” ifade etti. Ayrıca, büyük depremler meydana geldiğinde, geçmişteki olaylar gibi, kuzey Yunanistan bölgesinde daha fazla yük olabileceği uyarısında bulundu. “Hatırlayın 1999’da, önümüzdeki dönemde çok ağır bir hava yaşayacağımızı biliyorduk” dedi.

TEKTİKSEL YAPILAR ÜZERİNDEKİ ETKİLER

Yunanistan Depremle Mücadele Kurumu (OASP) Başkanı Efthimios Lekkas, İstanbul’daki 6.2 büyüklüğündeki depremin Yunanistan’daki tektonik yapıları harekete geçirmeyeceğini belirtti. ERT’ye açıklama yapan Lekkas, “Bu depremin Yunanistan’daki tektonik yapıları harekete geçirmesi beklenmiyor, tabii ki daha büyük büyüklüklere ulaşmazsak. Bu durumda Yunan bölgesinin ne kadar etkilendiğini görmek için değerlendirmemizi gözden geçireceğiz” dedi.

KORKUTUCU UYARILAR

Profesör Kostas Synolakis, Yunan Yayı ve Ege Bölgesi için önemli uyarılarda bulundu. “Yunan yayı üzerinde 8’den büyük bir deprem bekliyoruz” dedi. İstanbul’daki 6.2 büyüklüğündeki depremin Kuzey Anadolu Fayı’nın tanınan bir segmentinde meydana geldiğini belirten Synolakis, “Bu fay Kuzey Ege’ye kadar uzanıyor ve büyük depremlerin batıya doğru ilerlediğini biliyoruz. Yani Yunanistan’a doğru geliyorlar. Bu, 7 büyüklüğünün üzerindeki büyük depremler için geçerli. Ancak bu depremin büyüklüğü ile Yunanistan’daki tektonik yapıları tetikleyeceğini sanmıyorum. Dolayısıyla şu an için endişelenmemize gerek yok” şeklinde konuştu.